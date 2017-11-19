با محرومان زیادی به میدان می رویم اما برای بردن بازی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهاجری در نشست خبری پیش از بازی فردا (دوشنبه) پرسپولیس مقابل پدیده مشهد در هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران گفت: ابتدا می خواهم شهادت امام رضا (ع) را تسلیت عرض کنم و بابت زلزله اخیر کرمانشاه به بازماندگان این حادثه، تسلیت بگویم.

وی افزود: تمرینات خوبی در تعطیلات لیگ برتر داشته ایم. چند بازیکن اصلی را در اختیار نداریم اما پس از چند بازی که نتوانسته ایم نتایج خوبی بگیریم. دنبال بردن پرسپولیس در آزادی هستیم. مطمئنا بازی با پرسپولیس خیلی سخت خواهد بود اما این سه امتیاز می تواند جایگاه پدیده را در لیگ برتر بهتر کند.

سرمربی پدیده مشهد درباره اینکه آیا محمد قاضی و خلعتبری به این دیدار خواهند رسید؟ تصریح کرد: این بازیکنان با مسمومیت روبرو شده بودند اما خوشبختانه به بازی فردا می رسند. خوشحالم که دیگر ماه صفر تمام می شود. امیدوارم بدشانسی دست از سر ما هم بردارد!

مهاجری درباره حضور این تیم در جام شهدا اظهار داشت: این بازی ها کمک کرد تا بتوانم تیمم را بدون محرومان و مصدومان بسنجم. حالا آماده بازی ها هستیم و می خواهیم پرسپولیس را شکست دهیم.

وی درباره اینکه برد پدیده در مقابل استقلال تهران در حالی رقم خورد که آنها ضعیف بودند تصریح کرد: من با این نظر موافق نیستم. شرایط آن روزهای استقلال هم خیلی خوب بود و من فکر می کنم توانایی پیروزی مقابل پرسپولیس را هم خواهیم داشت. تنها باید حواسمان را جمع کنیم که راحت گل نخوریم. آن وقت می توانیم گل های زیادی را به پرسپولیس بزنیم.

سرمربی پدیده مشهد درباره مصدومیت خانزاده افزود: او چند وقتی مصدوم بود اما مشکل آسیب دیدگی اش از ناحیه دست، برطرف شده است و می تواند بازی کند.

مهاجری درباره صحبت ها اخیر راجع به جادو در فوتبال ایران تصریح کرد: وقتی چند باخت متوالی کسب می کنیم این صحبت ها سراغ ما هم می آید اما همیشه سعی کرده ام از این موضوعات فاصله بگیریم.