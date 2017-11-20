«پری دریایی» کاندید دریافت ۲ جایزه در هفتمین حضور جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، ستار اورکی در بخش مسابقه جشنواره فیلم مدیترانه‌ای کن کاندیدای دریافت جایزه بهترین موسیقی متن فیلم برای فیلم‌های سینمایی «پری دریای» و «دختری با جوراب قرمز» شد.

همچنین محمدرضا عرب تهیه‌کننده فیلم سینمایی «پری دریای» در بخش ویژه‌ فیلم‌های خاورمیانه کاندیدای دریافت جایزه بهترین فیلم بلند است.

فیلم سینمایی «پری دریایی» تاکنون ۶ حضور خارجی داشته و توانسته جایزه برای بهترین فیلم (موضوع) را در جشنواره محیط زیست کلکته بدست آورد.

بازیگران فیلم سینمایی «پری دریایی» امیر آقایی، پانته‌آ مهدی نیا، شاهرخ فروتنیان، سیروس کهوری نژاد و اصغر همت هستند. این فیلم باموضوع حفظ محیط زیست خلیج فارس و تکریم شهدای غواص در لوکیشن خلیج فارس ساخته شده است.

فیلم سینمایی «پری دریایی» تاکنون توانسته جایزه بهترین فیلم(موضوع) از فستیوال بین‌المللی فیلم محیط زیست و حیات وحش کلکته، هندوستان دسامبر ۲۰۱۶، نمایش در بخش مسابقه فستیوال فیلم سینما ورده مکزیکوسیتی مکزیک فوریه ۲۰۱۷، کاندیدای جایزه بهترین فیلم در فستیوال بین‌المللی فیلم محیط زیست دهلی نو هندوستان نوامبر ۲۰۱۷، کاندیدای جایزه بهترین فیلم در بخش مسابقه فیلم‌های خاورمیانه فستیوال فیلم مدیترانه‌ای کن فرانسه نوامبر ۲۰۱۷، کاندیدای جایزه بهترین موسیقی متن فیلم در بخش مسابقه فستیوال فیلم مدیترانه ای کن فرانسه نوامبر ۲۰۱۷، نمایش در بخش مسابقه فیلم‌های مستقل سالتو اوروگوئه اکتبر ۲۰۱۷، نمایش در بخش مسابقه یازدهمین دوره فیلم سفر روری آب بنلور هندوستان را در کارنامه خود ثبت کند.

دومین فستیوال فیلم مدیترانه‌ای کن، ۲۳ تا ۲۷ ماه نوامبر ۲۰۱۷ در شهر کن فرانسه برگزار می‌شود و هدف آن نمایش با کیفیت‌ترین آثار مستقل هنری جهان است.