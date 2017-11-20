اعتراف سارقان به بیش از ۶۰۰ فقره سرقت لوازم داخل خودرو 

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ رضا بستو گفت: در پی دریافت گزارش های متعددی در خصوص سرقت لوازم داخلی خودرو، در محدوده خیابان های اطراف عبدل آباد، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار عوامل کلانتری ۱۵۲ خانی آباد قرار گرفت که در پایش اطلاعاتی، ماموران انتظامی دریافتند که سرقت ها توسط دو سارق با یک دستگاه خودروی سواری سبز رنگ انجام می شود.

وی با اشاره به افزایش گشت های انتظامی و اعلام مشخصات خودروی سارقان به گشت های انتظامی، افزود: عوامل کلانتری خانی آباد هنگام گشت زنی در خیابان عبدل آباد، خودروی سارقان را مشاهده و در یک عملیات ضربتی، دو سارق را دستگیر و برای انجام تحقیقات به کلانتری منتقل کردند.

سرهنگ بستو گفت: متهمان در بازجویی صورت گرفته ضمن پذیرش بزه انتسابی، اقرار کردند در چهار ماه اخیر روزانه حدود ۶ فقره سرقت محتویات داخل خودرو از خودرو های پارک شده در خیابان های اطراف عبدل آباد مرتکب شده اند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به اینکه این سارقان به بیش از ۶۰۰ فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کردند، خاطر نشان کرد: با تکمیل پرونده، سارقان برای سیر مراحل قانونی تحویل پایگاه هشتم پلیس آگاهی شدند.