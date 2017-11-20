  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰

رییس پلیس پیشگیری پایتخت خبر داد :

اعتراف سارقان به بیش از ۶۰۰ فقره سرقت لوازم داخل خودرو 

اعتراف سارقان به بیش از ۶۰۰ فقره سرقت لوازم داخل خودرو 

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری دو سارق حرفه ای لوازم داخل خودرو در محدوده عبدل آباد خبر داد و گفت: متهمان اعتراف کردند در چهار ماه اخیر روزی ۶ فقره سرقت انجام داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ رضا بستو گفت: در پی دریافت گزارش های متعددی در خصوص سرقت لوازم داخلی خودرو، در محدوده خیابان های اطراف عبدل آباد، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار عوامل کلانتری ۱۵۲ خانی آباد قرار گرفت که در پایش اطلاعاتی، ماموران انتظامی دریافتند که سرقت ها توسط دو سارق با یک دستگاه خودروی سواری سبز رنگ انجام می شود.

وی با اشاره به افزایش گشت های انتظامی و اعلام مشخصات خودروی سارقان به گشت های انتظامی، افزود: عوامل کلانتری  خانی آباد هنگام گشت زنی در خیابان عبدل آباد، خودروی سارقان را مشاهده و  در یک عملیات ضربتی،  دو سارق را دستگیر و برای انجام تحقیقات به کلانتری منتقل کردند.

سرهنگ بستو گفت: متهمان در بازجویی صورت گرفته ضمن پذیرش بزه انتسابی، اقرار کردند در چهار ماه اخیر روزانه حدود ۶ فقره سرقت محتویات داخل خودرو از خودرو های پارک شده در خیابان های اطراف عبدل آباد  مرتکب شده اند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت  با اشاره به اینکه این سارقان به بیش از ۶۰۰ فقره سرقت  لوازم داخل خودرو اعتراف کردند، خاطر نشان کرد: با تکمیل پرونده، سارقان برای سیر مراحل قانونی تحویل پایگاه هشتم پلیس آگاهی شدند.

کد مطلب 4149109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها