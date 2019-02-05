دستگیری سارقان لوازم خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ قدرت اله زمانیان گفت: با وقوع چندین فقره سرقت لوازم داخل خودرو به ویژه در محدوده۱۶ متری امیری شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کلانتری ۱۱۱ هفت چنار با بیان اینکه در تحقیقات پلیسی مشخص شد که سرقت ها توسط ۲ نفر با یک دستگاه خودروی سواری انجام می گیرد، عنوان کرد: تعداد گشت های انتظامی و هدفمند افزایش تا اینکه ماموران سحرگاه امروز موفق شدند خودروی سارقان را خلاف جهت تردد خودروها به صورت روشن در حالیکه راننده آن داخل خودرو بود، مشاهده کنند.

وی ادامه داد: سرنشین خودرو که در حال سرقت لوازم داخل خودروی سواری بود ماموران را مشاهده و بلافاصله سوار خودرو شده و هر۲ سارق از محل متواری شدند. متهمان توجهی به فرمان های پلیس نمی کردند و ماموران ۲ تیر هوائی شلیک و در نهایت موفق شدند خودروی سارقان را متوقف و هر ۲ متهم را دستگیر کنند.

سرهنگ زمانیان ابراز کرد: با دستگیری متهمان و شکایت مالباخته هر ۲ متهم به کلانتری منتقل و تحت تحقیقات تکمیلی قرار گرفتند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه سارقان به ۱۵ فقره سرقت از داخل خودرو اعتراف کردند، افزود: شناسایی مالباختگان در دستور کار قرار دارد.