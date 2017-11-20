به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نجف لکزایی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: در سال ۹۵ تصویب شد دفتر تبلیغات اسلامی حوزه تجلیل از قرآن پژوهان برجسته کشور را در دستور کار قرار دهد که در این راستا اولین نفر علامه محمد هادی معرفت بوده است.

وی از همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه معرفت در دوم آذرماه خبر داد و گفت: این همایش از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با پیام آیت الله العظمی سبحانی و سخنرانی حجت الاسلام واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تجلیل از مقام علمی پژوهشی علامه معرفت، تببین و معرفی نوآوری‌های قرآنی علامه، گشایش عرصه‌های نو و جدید در مطالعات تفسیری و نقد دیدگاه و ارزیابی روش تفسیر و ارائه الگوهای جدید این عالم را از اهداف همایش برشمرد.

وی افزود: این همایش در ۴ محور مبانی و قواعد تفسیری در آثار علامه معرفت، گرایش تفسیری، مباحث علمی در آثار تفسیری علامه و تفسیر و مفسر شناسی در آثار علامه معرفت برگزار می‌شود.

حجت الاسلام لکزایی تصریح کرد: در مجموع ۲۹۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شده است که از این تعداد ۱۳۴ مقاله پذیرفته شد و حدود ۴۰ مقاله روز همایش ارائه خواهد شد.

وی از رونمایی کتاب چکیده مقالات و نیز رونمایی از ترجمه کتاب التمهید علامه معرفت در روز همایش خبر داد و گفت: در پایان همایش از مقالات برگزیده تجلیل به عمل خواهد امد.

دبیر همایش بررسی آرای تفسیری علامه معرفت نیز در این نشت خبری طی سخنانی اظهار داشت: بعد از ظهر روز همایش نیز پنل‌های مختلفی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام عیسی عیسی‌زاده تصریح کرد: معارف تطبیقی، مباحث علمی در تفسیر آثار علامه معرفت، قواعد و روش‌ها، دیدگاه‌های تفسیر در آثار علامه و نیز گرایش‌های این عالم بزرگ از پنل‌های این همایش است که در هر پنل ۶ مقاله اصلی و ۶ مقاله به عنوان ذخیره ارائه می‌شود.