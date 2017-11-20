به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه، نیروهای امدادی و خدماتی و حوزه خدمات شهری شهرداری کرمانشاه از اولین اکیپهایی بودند که صبح بعد از زلزله خودشان را به منطقه رساندند، تا به آسیب دیدگان کمک کنند و در سطح شهر نیز جمع آوری و ارسال کمک های مردمی به مناطق آسیب دیده آغاز شد.

اکنون و در فاز دیگری از امدادرسانی و نظافت و پاکیزگی کار مهم شهرداری کرمانشاه این است که هر چه سریعتر زباله‌ها پاکسازی شوند بر این اساس شهرداری کرمانشاه با همکاری انجمن های مردمی طرفدار محیط زیست و شهروندان داوطلب سراسر استان از صبح روز یکشنبه ۲۸ آبانماه طرح پاکسازی مناطق زلزله زده را از زباله ها و پسماندها آغاز کردند.

قائم مقام شهردار کرمانشاه با اشاره به اینکه این طرح به منظور نظافت و بهداشت محیط های شهری در مناطق زلزله زده اجرا می شود، گفت: خوشبختانه در اولین فراخوان و در زمانی کوتاه قریب ۲۰۰ نفر از زیست یاران عضو انجمن های مردمی برای شرکت در این طرح اعلام آمادگی و ما را در گام نخست که طرح پاکسازی و نظافت سرپل ذهاب بود، همراهی نمودند.

مهدی عبدالمالکی یادآور شد: طی روزهای گذشته نیز اکیپهای از پاکبانهای شهرداری شامل حوزه خدمات شهری و مناطق هشت گانه به منطقه اعزام و اقدام به رفت و روب و نظافت نمودند اما از آنجاییکه برحسب موقعیت و شرایط ناچار از بطریهای آب معدنی و ظروف یکبار مصرف برای تغذیه مردم زلزله زده استفاده شده است حجم زباله های تولید شده بسیار زیاد است.

وی افزود: بعد از زلزله در همه شهرهای دنیا بیماری‌هایی به دلیل انباشت زباله‌ها و مردارها شیوع پیدا می‌کند و کار مهم شهرداری این است تا هر چه سریعتر زباله‌ها پاکسازی شوند. به همین خاطر نیروهای جمع‌آوری پسماند و زباله‌ها در منطقه افزایش یافته است اما این کار نیاز به فعالیتی گسترده تر دارد.

وی تأکید کرد: انباشت زباله و نابسامانی محیطی ناشی از وقوع زلزله باعث آلودگیهای زیست محیطی می شود و در شرایط کنونی برای پیشگیری از شیوع هرگونه بیماری می بایست هرچه سریعتر نسبت به نظافت و پاکسازی اقدام شود.

سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرمانشاه با دعوت از انجمن های مردم نهاد و شهروندان دغدغه مند برای همراهی با شهرداری کرمانشاه در پاکسازی منطقه گفت: داوطلبان می توانند برای ثبت نام و مشارکت در این طرح با شماره تلفن ۰۸۳۳۸۳۹۷۶۴۶ فرهنگسرای کوثر واقع در پارک درخشان ۲، سی متری دوم تماس حاصل نموده و یا حضورا مراجعه کنند.

عبدالمالکی از ادامه اعزام نیروهای شهرداری و انجمن های مردمی زیست محیطی و دیگر سازمانهای غیر دولتی کرمانشاه به سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی تا پایان امدادرسانی به زلزله زدگان به این مناطق خبرداد و افزود: در ادامه این طرح پاکسازی، بنا با صلاحدید مسوولان بهداشتی، پاکسازی در دستور کار قرار دارد.

لازم به ذکر است، در اولین اقدام و همگامی پاکبانان و زیست یاران شهرداری کرمانشاه طی روز یکشنبه ۷۰۰ تن پسماند از شهر سرپل ذهاب جمع آوری شد.

علاوه بر واحد آموزش سازمان محیط زیست، انجمن سازندگان طبیعت پاک، انجمن ندای قاصدک کرمانشاه، پیام آوران اردیبهشت، امید رهایی، تولد بهاری و چند تشکل و انجمن دیگر در این امر خداپسندانه شرکت داشتند.