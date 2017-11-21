به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، مارک میلسام که در «بازی تاج و تخت» و «جیمز باند» همکاری کرده بود در حال فیلمبرداری درگذشت.

او به دلیل محکم نبودن موقعیت دوربین روی ماشین در هنگام فیلمبرداری صحنه‌ای در شب کشته شد.

میلسام ۵۴ ساله بود و برای درام در دست ساخت بی‌بی‌سی با عنوان «زمین سخاوتمند» کار می‌کرد.

بی‌بی‌سی اعلام کرد عمیقا از این رویداد شوکه است.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: از شنیدن این خبر وحشتناک عمیقا شوک زده و غمگین هستیم.

سارا پرینس مدیر این فیلمبردار گفت: مارک بر اثر یک اشتباه فاجعه‌آمیز جان باخت. چنین اتفاقی هرگز نباید در این دوره اتفاق بیفتد.

وی از همکار خود به عنوان فردی بسیار دوست داشتنی و با استعداد یاد کرد و افزود: او با ستاره‌های بزرگ و کارگردان‌های مطرح کار کرده بود و با این حال فردی بسیار متواضع بود.

درام «زمین سخاوتمند» که ابتدا به عنوان «زمین سیاه برمی‌خیزد» مطرح شده بود تریلری جنایی است که ۲۰۱۸ از سوی بی‌بی‌سی در بریتانیا روی آنتن می‌رود. نتفلیکس نیز پخش آن را در خارج از بریتانیا برعهده دارد.

این تریلر درباره جنایت‌های جنگی جهانی است که بر مبنای فیلمنامه هوگو بلیک ساخته می‌شود. بلیک نویسنده و کارگردان «زن تحسین‌برانگیز» هم بود.