به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح همایش بین‌المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و لهستان با عنوان «در جستجوی خانه دوم» به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد مهاجرت لهستانی‌ها در جنگ جهانی دوم به ایران، صبح امروز (سه‌شنبه ۳۰ آبان ماه) به میزبانی دانشگاه تهران و با حضور «آنا ماریا آندرس» معاون نخست‌وزیر جمهوری لهستان و فرزند ژنرال آندرس، رهبر فقید ارتش لهستان و همچنین ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اشرف بروجردی مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، محمود نیلی‌احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران و همچنین جمعی از پژوهشگران دو کشور ایران و لهستان در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.

سخنران نخست مراسم افتتاحیه این کنفرانس، محمود نیلی‌احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران بود که در سخنانی، با اشاره به اینکه جنگ یکی از بزرگترین بلایایی است که بشر با دست خودش بر همنوعانش نازل می‌کند، گفت: اما همین جنگ در کنار خودش، زیبایی‌ها و شگفتی‌هایی را خلق می‌کند.

وی افزود: دو ملت ایران و لهستان در تاریخ جنگ جهانی دوم، تقریباً سرنوشت مشابهی داشتند؛ هر دو ملت سعی کردند که خودشان را از جنگ دور کنند و نقشی هم در آن نداشتند؛ با این وجود و علیرغم اعلام بی‌طرفی، هیچ کدام از این دو کشور از مصائب جنگ بی‌بهره نماندند.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به مهاجرت جمع کثیری از مردم لهستان به ایران، آن را بخشی از زیبایی‌های تاریخ جنگ جهانی دوم دانست و گفت: در این مهاجرت، مردم ایران که خود درگیر مصائب ناشی از قحطی و کمبودها در کشورشان بودند، پذیرای مهاجران لهستانی شدند، به وظیفه انسانی خودشان عمل کردند و به خوبی پذیرای مهاجران لهستانی شدند.

نیلی‌احمدآبادی با اشاره به سخنی از شاعر معاصر و نامدار لهستانی «آدام مسکیه ویچ» که حیات مردم لهستان را به حیات عیسی مسیح تشبیه کرده است، اضافه کرد: ورود بیش از ۱۰۰ هزار مهاجر به طرف شهرهای ایران، آن هم در شرایط دشوار آن روز و مشکلات عدیده‌ای که برای مردم ایران پدید آورده بود، آزمونی بزرگ برای مردم ما بود و خوشحالیم که بگوییم آنچه امروز از آن ایام بر جای مانده است، خاطره‌های خوب همزیستی مسالمت‌آمیز ایرانیان و مردم خوب لهستان است.

وی گفت: امروز پس از ۷۵ سال از آن ایام تلخ، تنها پیامدها و خاطرات شیرین آن به یاد مانده است؛ وجود آرامستان لهستانی‌ها در شهرهای تهران، اصفهان، انزلی و مشهد، نشان از احترامی است که مردم ایران برای پناهجویان لهستانی قائل بوده و هستند.

رئیس دانشگاه تهران همچنین با اشاره به نقش مراکز علمی و دانشگاهی در تقویت دیپلماسی علمی در دنیای پرتنش کنونی، آن را در بعضی موارد، کارآمدتر از دیپلماسی سیاسی، ذکر و تصریح کرد: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین دانشکده‌های دانشگاه تهران در این زمینه رسالت مهمی بر عهده دارد.

نیلی‌احمدآبادی، ارتباطات فرهنگی و علمی ایران و لهستان را متناسب با تاریخ ۷۵ ساله روابط دو کشور ندانست و در همین راستا، آمادگی این دانشگاه را بر توسعه هر چه بیشتر همکاری‌های دو ملت و دو کشور، به ویژه همکاری‌های علمی و دانشگاهی اعلام کرد.