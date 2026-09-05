به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی محمدپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز، از بهره‌برداری چهار تصفیه‌خانه پساب و یک ایستگاه سنجش آلودگی همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: چهار تصفیه‌خانه پساب در شهرستان‌های نظرآباد و ساوجبلاغ آماده بهره‌برداری است.

وی افزود: این طرح‌ها با هدف مدیریت پساب و کاهش آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های صنعتی اجرا شده‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز از راه‌اندازی ایستگاه سنجش آلودگی ذرات در شرکت سیمان آبیک خبر داد.

وی گفت: با ایجاد این ایستگاه، تعداد ایستگاه‌های پایش استان به ۱۷ ایستگاه افزایش می‌یابد.

محمدپور به احداث مزرعه پنل‌های خورشیدی در یکی از مجموعه‌های صنعتی استان اشاره کرد.

وی ادامه داد: این طرح ۱۰ مگاوات انرژی خورشیدی تولید و بخشی از نیاز صنعت را از انرژی پاک تأمین می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز خاطرنشان کرد: این طرح‌ها با مجموع اعتبار ۷۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اجرا شده‌اند.