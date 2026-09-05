به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب‌الله لبنان امروز شنبه درباره تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: دشمن اسرائیلی همچنان به تشدید تجاوز و جنایت خود علیه لبنان ادامه می‌دهد؛ تجاوزاتی که شامل کشتار، بمباران، تخریب و انفجار سازمان‌یافته منازل و روستاها، از بین بردن نشانه‌ها و سیمای آنها و نابود کردن تمامی مؤلفه‌های زندگی در آنهاست؛ اقداماتی که بدون هیچ بازدارندگی و با بهانه‌هایی واهی انجام می‌شود.

حزب‌الله لبنان بیان کرد: تجاوز تروریستی این رژیم در روز گذشته به شهادت ۴ نفر و زخمی شدن ده‌ها تن منجر شد؛ این حملات در سایه سکوت مطلق جامعه جهانی، همدستی آشکار آمریکا و در شرایطی صورت می‌گیرد که حاکمیت لبنان به‌طور کامل از پذیرش مسئولیت‌های خود شانه خالی کرده و با اصراری شرم‌آور همچنان بر گزینه‌های اشتباه، رویکرد امتیازدهی و سازشکارانه و چارچوبی پافشاری می‌کند که دشمن هر روز آن را زیر پا می‌گذارد؛ چارچوبی که برای لبنان چیزی جز ننگ و شرمساری به همراه نداشته و تنها به تثبیت اشغالگری و تداوم تجاوز و جنایت دشمن علیه لبنانی‌ها منجر شده است.

در بیانیه حزب الله لبنان آمده است: این تجاوز محکوم و مستمر که با مشارکت، پوشش و برنامه‌ریزی کامل آمریکا انجام می‌شود، هیچ توجیهی جز اعمال فشار بر حاکمیت لبنان و باج‌گیری از آن برای وادار کردن این کشور به اجرای دستورکارهایی با اهدافی شناخته‌شده ندارد؛ حتی اگر بهای آن گرفتار شدن لبنان در باتلاق فتنه داخلی باشد.

حزب‌الله لبنان توضیح داد: ادامه تلاش‌های حاکمیت برای دنبال کردن این مسیر بیهوده، غیرمشروع و مغایر با قانون اساسی، به دشمن پوششی برای تداوم تجاوزاتش می‌دهد و زمان بیشتری برای تحقق اهداف، تحمیل شروط و دیکته‌های خود بر لبنان در اختیار آن قرار می‌دهد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ادعاهای حاکمیت مبنی بر اینکه مذاکرات مستقیم و بی‌حاصل آن و توافق چارچوب شوم با دشمن، دستاوردهایی به همراه دارد، با تداوم اشغالگری، تجاوز، ریخته شدن خون لبنانی‌ها و تخریب و انفجارها، بی‌اعتبار و خنثی می‌شود. آزادی شماری از اسرای لبنانی، هرچند اقدامی مهم است، نمی‌تواند پوششی برای چشم‌پوشی از تداوم تجاوز، اشغالگری و کشتار باشد و نمی‌تواند توجیهی برای ادامه مسیری باشد که شکست و ناتوانی خود را در حفاظت از لبنان و مردم آن ثابت کرده است؛ این در حالی است که حاکمیت لبنان پیش‌تر بارها تأکید کرده بود که پیش از توقف تجاوزات دشمن، وارد هیچ مسیر مذاکره‌ای نخواهد شد.

حزب‌الله لبنان تأکید کرد: حاکمیت لبنان باید در محاسبات خود بازنگری کند، از لجاجت و اصرار بر مواضع خود دست بردارد و عناد و اختلافات را کنار بگذارد؛ آن هم در راستای منافع لبنان و مردم این کشور و با هدف بازگشت به اصول ملی مشترکی که از حاکمیت لبنان محافظت می‌کنند.

حزب‌الله در پایان اعلام کرد: ما از همه لبنانی‌ها می‌خواهیم در برابر تجاوز اسرائیلی، یکپارچه و در کنار یکدیگر و پشت سر موضعی ملی و متحد بایستند؛ موضعی که قدرت، استواری و حاکمیت لبنان را حفظ کند.