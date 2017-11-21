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۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۵۴

قصه رزمنده‌ای نوجوان در «روایت عشق»

قصه رزمنده‌ای نوجوان در «روایت عشق»

از اول آذرماه نمایش رادیویی «روایت عشق» به کارگردانی حمید منوچهری از رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش رادیویی «روایت عشق» را محمد محمودی نوشته و داستان آن درباره جوانی است که می خواهد به جبهه برود اما چون سن او کم است نمی تواند ولی...

در «روایت عشق» هنرمندانی چون رحمان باقریان، عرفان ابراهیمی، بهادر ابراهیمی، شهریار حمزیان، محمد پورحسن، عباس توفیقی، شیما جان قربان و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

این سریال رادیویی به تهیه کنندگی: محمد مهاجر، صدابرداری: رضا طاهری و افکت: محمدرضا قبادی فر، هر روز ساعت ۷:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.

کد مطلب 4150690

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