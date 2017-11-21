روند کاهش تلفات جاده ای در گیلان/فرهنگ سازی و آموزش ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر سه شنبه در همایش یادبود قربانیان سوانح جاده‌ای که در سالن اجتماعات اداره کل مسکن و شهرسازی گیلان برگزار شد، اظهار کرد: برای نهادینه کردن فرهنگ صحیح رانندگی و نجات جان انسان ها برگزاری چنین همایش هایی بسیار مهم و تأثیرگذار است.

وی با بیان اینکه پیشگیری از سوانح جاده‌ای کاری ارزشمند، سنگین و مهم است، افزود:خوشبختانه در دهه گذشته شاهد کاهش تلفات جاده ای در استان گیلان بوده ایم که جای خوشحالی است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه مقایسه سال های ۸۵ تا ۹۰ نشان از کاهش ۳۱ درصدی تلفات در سطح ملی و ۳۸ درصدی در سطح استان گیلان را دارد، گفت: این روند کاهشی در تلفات جاده ای نشان از اقدامات موثر در استان است.

وی با بیان اینکه در مقایسه آمار تلفات جاده ای نشان از عملکرد مطلوب استان گیلان نسبت به میانگین کشوری در سال های ۹۰ تا ۹۵ است، تصریح کرد: در این مدت آمار تلفات جاده ای در استان گیلان ۲۱.۵ درصد است.

سالاری در ادامه برضرورت شناسایی علل و عوامل بروز سوانح جاده ای تأکید کرد و یادآورشد: بروز هر حادثه جاده ای خسارت روحی و مالی و روانی جبران ناپذیری برای خانواده ها داشته که به همین منظور شناسایی و تحلیل درست و دقیق علت این حوادث ضروری و لازم است.

وی هزینه کردن در راستای اصلاح نواقص موجود و علل ایجاد سوانح جاده ای را صرفه جویی اقتصادی و همچنین پیشگیری از خسارات روحی و روانی در دراز مدت عنوان کرد و افزود: در بخش بروز جراحات ناشی از تصادف نیز باید توجه شود زیرا آمارها از ۱۰ برابری مجروحان سوانح جاده ای نسبت به فوتی ها حکایت دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه متاسفانه بیشتر آمار تصادفات و تلفات جاده ای در استان مربوط به عابران پیاده و راکبان موتورسیکلت است، گفت: به همین منظور باید در این زمینه آسیب شناسی شده و علت اصلی این موضوع مشخص شود.

وی با تأکید برضرورت فرهنگ سازی و نهادینه کردن آموزش و همچنین اصلاح برخی مقررات با ضمانت اجرایی موثر در جهت کاهش سوانح جاده‌ای، ادامه داد: باید نقاط حادثه خیز استان گیلان شناسایی و سپس برای اصلاح آن اولویت بندی شود.

به گفته این مسئول در نقاطی با تکمیل علائم رانندگی و در نقاطی دیگر با کارهای عمرانی می توان از بروز حوادث جلوگیری کرد.