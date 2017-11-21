لندن دو نهاد مهم اتحادیه اروپا را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسکاینیوز، لندن میزبانی دائم آژانس اروپایی دارو را، به آمستردام و مرکز بانکداری اروپا را به پاریس واگذار کرد؛ در عین حال به نظر می رسد این یکی از محکمترین نشانههای برگزیت و آماده شدن انگلیس برای ترک اتحادیه اروپا است.
این حرکت به معنای آن است که بیش از ۱۰۰۰ شغل از لندن خارج خواهند شد و همچنین مسیر دهها هزار کارمند و محقق که از این موسسات دیدار میکردند را به خارج از انگلستان هدایت خواهد کرد.
فرانسه و هلند در رایگیری محرمانه دوشنبه شب نمایندگان اروپا، برای این امر انتخاب شدند؛ البته موفقیت آنها نتیجه دیپلماسی موفق با سایر کشورهای اروپایی و اندکی هم شانس بود.
پایتخت هلند در راند آخر رای گیری برای آژانس اروپایی دارو با میلان مساوی شدند و تنها با با قرعهکشی برنده مشخص شد.
وزیر اتحادیه اروپای ایتالیا گفت که این نتیجه «طعم تلخی» در دهان ایتالیا باقی گذاشت، درحالیکه نخستوزیر هلند آن را «موفقیت دیپلماسی هلندی» دانست.
پاریس و دوبلین هم در راند نهایی رایگیری برای میزبانی اتحادیه بانکی اروپا رقابتی شانهبه شانه داشتند و هر کدام ۱۳ رای موافق و ۱ رای ممتنع بهدست آوردند.
با یک قرعهکشی دیگر فرانسه پیروز شد و رئیسجمهور این کشور در بیاناتی از این پیروزی به عنوان «شناخت درست جذابیتهای این کشور» یاد کرد.
اما جابهجایی رسمی این دو نهاد به خارج از انگلیس باعث خشمگین شدن برخی از انگلیسیها شد.
رهبر لیبرال دموکراتها، وینسکیبل گفت: در حالی که از این تغییرات شگفت زده نشدیم این حرکتها نشاندهنده آغاز خروج مشاغل است.
سازمانهای بزرگ بخش خصوصی هم در نظر دارند به اتحادیه اروپا نقل مکان کنند و میتوانیم انتظار داشته باشیم که ظرف چند سال آینده اتفاقهایی از این دست به صورت متعدد رخ دهد.
آژانس اروپایی دارو که مقررات ساخت و فروش دارو به ۵۰۰ میلیون اروپایی را در یک صنعت ۲۰۰ میلیار یورویی تنظیم میکرد، ۲۲ سال بود که لندن را به عنوان دفتر مرکزی خود انتخاب کرده بود.
این درحالیست که اتحادیه بانکی اروپا که بانکهای کشورهای عضو را با هم هماهنگ میکند از ابتدای به وجود آمدن این سازمان در ۲۰۱۱ در انگلستان بوده است.
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