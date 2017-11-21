۴ ورزشکار چهارمحال وبختیاری به اردوی تیم ملی زورخانه ای دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، اردوی آمادهسازی تیم ملی پهلوانی و زورخانهای در ردهی سنی جوانان در سنندج برگزار میشود و حمیدرضا مؤمن دخت و محمد کیانی نمایندگان استان در این اردو شرکت میکنند.
این اردو تا دهم آذر در مجتمع فرهنگی، ورزشی شهید شکوهی استان کردستان ادامه دارد.
کمیته استعدادیابی فدراسیون پهلوانی و زورخانهای کشور همچنین از صالح شهابی و حسین شاهقیلیان دو ورزشکار نوجوان استان برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت کرد.
اردوی تیم ملی پهلوانی و زورخانهای در ردهی سنی نوجوانان در مجموعه ورزشی انقلاب زنجان آغاز می شود.
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