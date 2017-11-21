  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳۰ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۰۴

۴ ورزشکار چهارمحال وبختیاری به اردوی تیم ملی زورخانه ای دعوت شدند

۴ ورزشکار چهارمحال وبختیاری به اردوی تیم ملی زورخانه ای دعوت شدند

شهرکرد- چهار نفر از ورزشکاران چهارمحال و بختیاری برای حضور در اردوهای استعدادیابی تیم ملی پهلوانی و زورخانه‌ای کشور دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، اردوی آماده‌سازی تیم ملی پهلوانی و زورخانه‌ای در رده‌ی سنی جوانان در سنندج برگزار می‌شود و حمیدرضا مؤمن دخت و محمد کیانی نمایندگان استان در این اردو شرکت می‌کنند.

این اردو تا دهم آذر در مجتمع فرهنگی، ورزشی شهید شکوهی استان کردستان ادامه دارد.

کمیته استعدادیابی فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای کشور همچنین از صالح شهابی و حسین شاهقیلیان دو ورزشکار نوجوان استان برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت کرد.

اردوی تیم ملی پهلوانی و زورخانه‌ای در رده‌ی سنی نوجوانان در مجموعه ورزشی انقلاب زنجان آغاز می شود.

کد مطلب 4150908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها