۴ ورزشکار چهارمحال وبختیاری به اردوی تیم ملی زورخانه ای دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، اردوی آماده‌سازی تیم ملی پهلوانی و زورخانه‌ای در رده‌ی سنی جوانان در سنندج برگزار می‌شود و حمیدرضا مؤمن دخت و محمد کیانی نمایندگان استان در این اردو شرکت می‌کنند.

این اردو تا دهم آذر در مجتمع فرهنگی، ورزشی شهید شکوهی استان کردستان ادامه دارد.

کمیته استعدادیابی فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای کشور همچنین از صالح شهابی و حسین شاهقیلیان دو ورزشکار نوجوان استان برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت کرد.

اردوی تیم ملی پهلوانی و زورخانه‌ای در رده‌ی سنی نوجوانان در مجموعه ورزشی انقلاب زنجان آغاز می شود.