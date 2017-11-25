کاهش تعرفه بیهوشی سوءتدبیر بود/ حرف ما عدالت بین رشته ای است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا سلیمی روز شنبه در نشست خبری سیزدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی، مراقبت های ویژه و مدیریت درد که قرار است از ۱۵ تا ۱۷ آذر ۹۶ در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شود، گفت: پیش بینی می شود بالغ بر دو هزار نفر شرکت کننده در این کنگره داشته باشیم که قرار است با دستاوردهای علمی و فناوری های جدید در این حوزه آشنا شوند.

وی با اشاره به حضور سخنرانان برجسته از سایر کشورها در این کنگره، افزود: در این کنگره، اقتصاد سلامت، اخلاق پزشکی، مسائل صنفی و حقوقی در رشته بیهوشی و مراقبت های ویژه، مطرح و پیرامون آنها بحث خواهد شد.

سلیمی با تاکید بر اینکه در پایان کنگره قرار است طرح و برنامه های رشته بیهوشی برای سال های آینده ارائه شود، تصریح کرد: بیش از چهار هزار متخصص بیهوشی در کشور داریم که خدمات آنها از اهمیت ویژه ای در نظام سلامت برخوردار است.

رئیس کنگره با عنوان این مطلب که رشته بیهوشی در دنیا جزو سه تا چهار رشته پردرآمد است، افزود: متاسفانه عکس این قضیه در کشور ما وجود دارد.

سلیمی با اشاره به این مطلب که کمتر از ۲۰۰ سال از عمر رشته بیهوشی و مراقبت های ویژه کمتر در دنیا می گذرد، گفت: در کشور ما نیز، کمتر از ۷۰ سال است که رشته بیهوشی جا افتاده و از همین رو، قابل قیاس با رشته جراحی نیست که قدمت زیادی در دنیا و ایران دارد.

وی در ادامه یکی از مشکلات اصلی رشته بیهوشی در ایران را موضوع تعرفه ها دانست و افزود: به دنبال تغییراتی که در سازمان نظام پزشکی حاصل شد، موضوع ترجمه کتاب تعرفه بدون دخل و تصرف در دستور کار قرار گرفته که انجمن بیهوشی نیز با این موضوع موافق است.

سلیمی از ترجمه کتاب تعرفه به عنوان راهکار دراز مدت برای حل مشکلات تعرفه پزشکی نام برد و گفت: متاسفانه رشته بیهوشی همچنان با مشکلات و چالش های جدی در بحث تعرفه ها مواجه است و انجمن نیز به نمایندگی از اعضای خودش، پیگیر موضوع بوده و از طریق دیوان عدالت اداری و سایر نهادها، به دنبال حل این مشکل هستیم.

وی با طرح این مسئله که گلایه های متخصصین بیهوشی همچنان پابرجاست، افزود: ما معتقدیم که در بحث تعرفه ها ظلم زیادی به رشته بیهوشی شده است.

سلیمی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وزارت بهداشت عنوان کرده کاهش ۲۵ درصدی تعرفه بیهوشی به خاطر افزایش ۴ برابری تعرفه این رشته در آغاز اجرای طرح تحول سلامت بوده است، گفت: طرح این موضوع، دقیق و کارشناسی نیست. ما به دنبال عدالت بین رشته ای هستیم و اگر پول زیادی داده شده، چرا این سه سال عنوان نکردند و امروز هم که کسر شده است، بدون اطلاع و مشورت ما بوده است.

وی ادامه داد: طرح این صحبت ها از بنیان کارشناسی نبوده و بنابر مدارک و دلایلی که بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت و...، اعلام کرده اند، افزایش تعرفه بیهوشی مطابق با سایر رشته های پزشکی بوده است.

سلیمی تاکید کرد: بر فرض محال که این ادعا درست باشد، ما معتقدیم راه های زیادی برای کاهش تعرفه بیهوشی وجود دارد، اما اینکه به یکباره بیایند و ۲۵ تا ۳۰ درصد تعرفه بیهوشی را کم کنند، کار غلطی بود و در حالت خوشبینانه، سوءتدبیر بود.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، افزود: وقتی به یکباره این کاهش صورت می گیرد، چه انتظاری دارید که چهار هزار متخصص بیهوشی که جایگاه کلیدی در نظام سلامت دارند، معترض نشوند.

وی گفت: اگر پول در اقتصاد کشور کم است، متخصصین بیهوشی مثل سایر هموطنان موظف به همراهی هستند. اما، معتقدیم اگر از تعرفه هر رشته پزشکی نیم درصد کم می شد، می توانستیم کمبود منابع مالی در نظام سلامت را مدیریت کنیم.