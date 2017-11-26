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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۹

رئیس تبلیغات اسلامی ملایر عنوان کرد:

اعزام ۵۰ مبلغ به مناسبت هفته بسیج به مساجد و اماکن مذهبی ملایر

اعزام ۵۰ مبلغ به مناسبت هفته بسیج به مساجد و اماکن مذهبی ملایر

ملایر - رئیس تبلیغات اسلامی ملایر از اعزام ۵۰ مبلغ به مناسبت هفته بسیج به مساجد و اماکن مذهبی شهرستان ملایر خبر داد.

حجت الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام ۵۰ مبلغ به مساجد و اماکن مذهبی شهرستان ملایر در هفته بسیج خبر داد.

رئیس تبلیغات اسلامی ملایر گفت: مبلغین اعزامی به درخواست هیئت امنای مساجد و اماکن مذهبی شهرستان برای سخنرانی به مناطق شهری و روستایی شهرستان ملایر اعزام شده اند.

وی بابیان اینکه سخنرانی مبلغین در خصوص فلسفه تاسیس بسیج و وظایف بسیجیان در زمان حاضر است، گفت: مبلغان این امور را برای نمازگزاران و در گفتمانهای دینی تبیین می کنند.

حجت الاسلام گروسی بسیج و بسیجیان را حامی و پشتیبان ولایت فقیه بیان کرد و گفت:تمامی بسیجیان باید در صیانت از رهبری و ارکان مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کنند زیرا تنها وظیفه مهم بسیجیان همین حفظ رهبری و نظام اسلام است.

کد مطلب 4154982

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