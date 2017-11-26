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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۶

«بیست و یک روز بعد» از نیمه آذر در شبکه نمایش خانگی

«بیست و یک روز بعد» از نیمه آذر در شبکه نمایش خانگی

«بیست و یک روز بعد» به کارگردانی محمدرضا خردمندان به شبکه نمایش خانگی می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» به کارگردانی سید محمدرضا خردمندان که از مرداد ماه سال جاری در سینماها به نمایش درآمد، قرار است از نیمه آذر ماه توسط موسسه «هنرهای تصویری سوره» در شبکه نمایش خانگی توزیع شود.

در این فیلم ساره بیات، حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین صدیق، جلال فاطمی، رضا استادی، سینا رازانی به همراه ۲ بازیگر نوجوان سینمای ایران مهدی قربانی و حسین شریفی نقش آفرینی می کنند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مرتضی نوجوانی پرشور و ماجراجو است که آرزوی فیلمساز شدن دارد. او به دنبال تحقق آرزویش، دست به نگه داشتن قطار می زند! اما بیماری ناگهانی مادرش، سرنوشت آرزویش را تغییر می دهد.

نامزد بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر و برگزیده ۵ پروانه زرین از سی امین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان از جمله افتخارات این فیلم است.

«بیست و یک روز بعد» به تهیه کنندگی محمدرضا شفاه تولید شده در باشگاه فیلم سوره، تازه ترین محصول سازمان سینمایی سوره حوزه هنری است.

کد مطلب 4155292

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