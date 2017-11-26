به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید مومنی، درباره گازرسانی به نیروگاهها و صنایع گفت: گازرسانی به نیروگاهها و صنایع در همه مدت سال برقرار است، اما حجم این گاز تحویلی بر اساس شرایط مختلف میتواند تغییر کند.
وی افزود: در مهرماه امسال، به طور میانگین روزانه ۱۹۶ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاهها تحویل داده شده که این رقم در برخی روزها به ۲۸۰ میلیون مترمکعب نیز رسیده است. افزون بر نیروگاهها دیگر واحدهای صنعتی نیز از خوراک گاز استفاده میکنند به این صورت که در مهرماه امسال روزانه به طور میانگین، پتروشیمیها ۴۵,۵ میلیون مکعب، صنایع سیمان ۱۹ میلیون مترمکعب، صنایع فولاد ۲۳.۵ میلیون مترمکعب و همچنین در بخش خانگی ۱۷۵ میلیون مترمکعب گازرسانی شده است.
مومنی درباره نیروگاههای مقیاس کوچک که با قطع خوراک گاز خود روبهرو شدند، توضیح داد: از بین این ۱۷ نیروگاه، تاکنون تنها سه واحد اقدام به پرداخت بدهی خود کردهاند و طبیعی است که تنها گاز همین سه نیروگاه دوباره وصل شده است. نیروگاهها تا زمانی که بدهی خود را کامل پرداخت نکنند، وصل نمیشود.
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