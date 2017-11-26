نقدینگی در دولت یازدهم حدود ۴ برابر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی هادی قوامی در نطق میان دستور با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسگری و با تبریک هفته بسیج، گفت: بسیجی، خدا را دیدن و خود را ندیدن است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده مشکلات زیادی را برای تولیدکننذگان ایجاد کرده است، گفت: لازم است در نحوه اجرا، تعریف مالیات وی‌ای‌تی به صورت بنیادی اصلاح شود. در هفت ماهه امسال عملکرد مالیات‌های مستقیم ۲۷ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ارزش افزوده ۲۱ هزار میلیارد تومان، عوارض دهیاری‌ها و شهرداری‌ها ۹ هزار میلیارد تومان بوده است به عبارت دیگر درآمد مالیات بر ارزش افزوده از مالیات‌های مستقیم پیشی گرفت بنابراین ضروری است این لایحه با هدف رفع مشکلات به وجود آمده برای تولیدکنندگان، اصلاح شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقدینگی در دولت یازدهم از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: بین تورم و نقدینگی رابطه مثبت وجود دارد و این یعنی تورم افزایش یافته است. تورم در سال ۹۲ حدود ۳۶ درصد بوده و امسال ۱۰ درصد است، این خلاف جهت حرکت کردن یعنی نقدینگی کجا رفته است؟ نقدینگی به صورت پنهان در تراز نامه بانک‌ها وجود دارد. خدا اوضاع دولت سیزدهم را به خیر کند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس ادامه داد: رکود اقتصادی کشور هم موید همین مسئله است. بخشی از نقدینگی به گِل نشسته است، اگر همه این نقدینگی به گِل بنشیند شرایط بسیار شکننده‌ای برای اقتصاد ایجاد خواهد شد.

قوامی با اشاره آثار تورمی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها،‌ گفت: از ابتدای اجرای این قانون تا پایان مهرماه سال جاری ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است و ۹۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۳۰ درصد از بودجه دولت برداشت شده است. ۶۰ درصد این مبلغ در دولت یازدهم و دوازدهم خلاف رویه دولت دهم تداوم یافت.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر قانون درست اجرا می‌شد و ۵۰ درصد یارانه‌ها به تولید و صنعت پرداخت می‌شد و یک کار عمرانی مثل ریل‌گذاری انجام می‌شد با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در شبکه ریلی و مترو کالای سرمایه‌ای تولید شده بود که نیاز کشور برای ۱۰۰ سال آینده کشور را تامین می‌کرد و مصرف بنزین و گازوییل را ۲۰ درصد یعنی روزانه ۴۰ میلیون لیتر کاهش می‌داد. اگر این میزان بنزین صادر می‌شد با بنزین لیتری یک دلار درآمد سالانه ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی اتفاق می‌افتد.

وی خاطرنشان کرد: با وارد شدن این حجم عظیم ارز به کشور می‌توانستیم تورم، بیکاری و رکود را از بین ببریم. حالا حساب کنید که طی این مدت با انجام ندادن این مهم چه بلایی سر کشور آورده شده است اما جلوی ضرر هر جا گرفته شود، منفعت است. امیدوارم در لایحه بودجه ۹۷ دولت و مجلس و دلسوزان نظام یک بار برای همیشه این مسیر غلط را اصلاح کنند و به چرخه تولید اهمیت بدهند.