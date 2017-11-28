ساخت مجموعه «پند پارسی» در مرکز صبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز صبا، مجموعه «پند پارسی» به کارگردانی رسول شیری در ۳۹ قسمت ۱۰ دقیقه ای با تکنیک کات اوت کامپیوتری به سفارش مرکز صبا برای گروه سنی کودک ساخته می شود.

«پند پارسی» حکایت آسیابانی است که با پسر و خرش در یک روستای دورافتاده زندگی می کنند و در هر قسمت ماجراهایی برگرفته از قصه ها و پندهای قدیمی با روایتی جدید برایشان اتفاق می افتد.

از عوامل این مجموعه می توان به تهیه کننده و کارگردان رسول شیری، نویسنده مسعود اصلانی، مدیر تولید جواد قربانپور، انیماتور محمدمهدی احمدی، آهنگساز سیاوش شیرانیان و... اشاره کرد.