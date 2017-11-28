اصلاح رنگ «آستیگمات» به پایان رسید/ ادامه صداگذاری تا اواخر آذر

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی مراحل اصلاح رنگ فیلم «آستیگمات» توسط سامان وفایی و روزبه رایگا مدیر فیلمبرداری این فیلم به پایان رسیده است و صداگذاری «آستیگمات» توسط بهمن اردلان تا اواخر آذر ادامه دارد. پیش بینی می شود با پایان مراحل فنی اولین نمایش فیلم در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر باشد.

فیلمبرداری این فیلم که به قلم مشترک پیام کرمی و مصطفوی به نگارش درآمده است اواسط بهمن سال گذشته آغاز شد و آخر اسفند به پایان رسید.

مهتاب نصیرپور، محسن کیایی، باران کوثری، هادی حجازی فر، سیامک صفری، حسین پاکدل، بهنوش بختیاری، حسام محمودی، محمد شاکری و با حضور نیکی کریمی در این فیلم ایفای نقش می کنند.

عوامل اصلی فیلم عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: مجیدرضا مصطفوی، نویسندگان: پیام کرمی، مجیدرضا مصطفوی، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، تدوین: بهرام دهقان، طراح صحنه و لباس: حسن روح پروری، طراح گریم: محسن دارسنج، مدیرصدابرداری: بابک اردلان، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: امین قوامی، منشی صحنه: نسیم سید علیخانی، عکاس: احمدرضا شجاعی، دستیار دوم کارگردان: محمدرضا کشمیری، جلوه های ویژه: آرش آقابیک، مدیر تولید: مهدی چراغی، جانشین تولید: حامد آزادی، مدیر تدارکات: آرش مجتهدپور و مشاور رسانه ای: آریان امیرخان.