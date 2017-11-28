کسب رتبه برتر تعاون مازندران در ارزیابی فضای عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس ارزیابی سالیانهای که دفتر مدیریت عملکرد و اداره کل امور استانهای وزارت متبوع از فضای عمومی ادارات کل مجموعه این وزارتخانه انجام میدهد، این اداره کل توانست باهمت همه همکاران رتبه نخست را در سطح کشور به دست آورد.
وی با اشاره به شاخصها و محورهای این ارزیابی افزود: رعایت شایستهسالاری در انتصابات، وضعیت مدیریت و ارزیابی از شاخصهای عمومی و اختصاصی، اجرای قوانین و مقررات سلامت اداری و رفع گلوگاههای فساد خیز، تعامل و تکریم کارکنان، عملکرد ادارات کل در شورای هماهنگی و شوراها و کمیتههای تخصصی استان و استانداری و کیفیت عملکرد آنها، رضایتمندی مردم و ارزیابی سازمانهای نظارتی از ادارات کل استان از محورهای اصلی این بازرسیها است.
اصغری تصریح کرد: این اداره کل در شاخصهای تخصصی مانند حوزه روابط کار، کارآفرینی و اشتغال، تعاون، اجتماعی و ... نیز در دو سال اخیر امتیاز عالی را اخذ نمودند که این مهم نشان از عملکرد بسیار عالی معاونین و کارکنان اداره کل در حوزههای ستادی و شهرستانها دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: کار در این اداره کل وادارات تابعه آن به دلیل تخصصی بودن بسیار دشوار است و همکاران خدوم و زحمتکش ما با تمام توان برای ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف استان و شرکای اجتماعی اداره کل تلاش میکنند.
اصغری ادامه داد: ضمن تبریک به همه همکاران بابت کسب رتبه اول در کشور در ارزیابی فضای عمومی، بهطور ویژهای از زحمات این عزیزان تقدیر خواهیم نمود.
گفتنی است طبق گزارش ارسالی از سوی دفتر مدیریت عملکرد و اداره کل امور استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانهای مازندران، اردبیل و مرکزی به ترتیب رتبههای اول تا سوم را در این ارزیابی کسب نمودهاند که این گزارش به استحضار جناب آقای دکتر ربیعی مقام عالی وزارت خواهد رسید.
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