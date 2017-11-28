به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، به منظور همراهی با حرکت عظیم مردم ایران در همدردی و همیاری مردم زلزله استان کرمانشاه، کلیه عواید فروش روز یکشنبه ۵ آذر فیلم سینمایی «انزوا» در سینما استقلال یعنی سینمای سرگروه با حضور عوامل فیلم به کودکان زلزله زده اختصاص می یابد.

در این اکران امیرعلی دانایی بازیگر نقش اول، مرتضی‌علی عباس‌میرزایی کارگردان، فرشاد بیات مجری طرح و پیمان جعفری تهیه‌کننده با حضور در سینما استقلال در یک سانس همراه با مردم به تماشای فیلم نشستند.

مهدی مهدوی کیا کاپیتان سابق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس نیز در اکران خصوصی این فیلم حضور داشت که تمامی بلیت‌های سانس ساعت ۲۱ را خریداری کرد و همراه با بازیکنان آکادمی فوتبال کیا به تماشای «انزوا» نشست.

تمامی عواید بلیت فروشی روز یکشنبه «انزوا» در سینما استقلال به طور کامل به کودکان زلزله زده استان کرمانشاه اختصاص پیدا می کند که به زودی این مبلغ از طریق مراکز عمومی در اختیار این افراد قرار می گیرد.