نشست مشترک اقتصادی میان ایران و ارمنستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست مشترک اقتصادی میان ایران و ارمنستان اظهار کرد: سابقه مراودات ایرانیان و ارامنه به قرن های گذشته بر می گردد و ما بسیار خوشبختیم که بسیاری از ارامنه در کشور ما به سر می برند و شهروندان بسیار خوبی در حوزه های اقتصادی و دفاع از وطن هستند.

وی گفت: روابط دو کشور بسیار نزدیک و رو به رشد است و مانعی بر سر راه توسعه تعاملات وجود ندارد.

ظریف ادامه داد: کار اصلی برای پیشبرد اقتصادی میان دو کشور بخش خصوصی است که موتور محرکه است.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه زمینه های همکاری خوبی در حوزه های مختلف داریم، علمی، صنعتی کشاورزی و دیگر حوزه ها، افزود: به طور مثال مولد های برق که در ایران تولید می شوند با بهترین تولیدات جهانی در این عرصه رقابت می کنند و همکاران من در بخش خصوصی می توانند در این حوزه ها در ارمنستان حضور و مشارکت داشته باشند.

وی اظهار کرد: حوزه انرژی یکی دیگر از بخش های مهم میان دو کشور برای همکاری است و ما باید از ظرفیت مناطق آزاد دو کشور هم به نحو شایسته ای بهره ببریم.

ظریف با اشاره به اینکه مذاکرات ایران و اتحادیه اوراسیا به اتمام کار خود رسیده است و در آنجا هم حوزه های همکاری خوبی داریم، گفت: ما باید در دولت های دو طرف بستر سازی کنیم و بخش های خصوصی ما هم آن بستر ها را رشد و گسترش دهند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: چنانچه موانع و مشکلاتی بر سر راه همکاری های بخش خصوصی باشد من و همتای خوبم آقای نعلبندیان این امکان را داریم که مشکلات را حل کنیم.