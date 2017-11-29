کلیات طرح عضویت اقلیت های دینی در شوراهای شهر به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان کلیات این طرح را به تصویب رساندند. در صورت تصویب جزئیات این طرح، اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر یا روستا شوند. اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

کلیات این طرح در حالی به تصویب رسید که صفحه نمایشگر مجلس تعداد نمایندگان موافق و مخالف را به نمایش درنیاورد.

به گفته عثمانی نماینده مردم بوکان، ۶۰ درصد نمایندگان به این طرح رای موافق دادند.