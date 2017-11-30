ملت ما برای دستیابی به استقلال، هزینه های سنگینی متحمل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مناسبت فرارسیدن شهادت مجید شهریاری از دانشمندان جوان هسته ای، مطلبی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

رضایی در این مطلب آورده است: «ملت ما برای دستیابی به استقلال و پیشرفت، هزینه های سنگینی متحمل شده است. شهادت دانشمندان جوان در راه پیشرفت های علمی نشان داد که ملت ایران برای دستیابی به مجد و عظمت خود حاضر به فداکاری های بزرگی است. جهاد علمی شهید مجید شهریاری برای غنی سازی سوخت هسته ای، آن هم در زمانی که کشور در تحریم اقلام اساسی رادیو داروها بود و سپس شهادت مظلومانه اش به دست تروریست های مزدور هرگز از خاطرها نخواهد رفت.»