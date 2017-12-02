«درخت زیتون سعد» ۲ جایزه خارجی کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد زایری با فیلم کوتاه «درخت زیتون سعد» موفق به دریافت جایزه دوم بهترین کارگردانی و نیز لوح تقدیر بهترین فیلم بین الملل از هیات داوران چهاردهمین دوره جشنواره «کینو» منچستر انگلستان شد.

چهاردهمین جشنواره سینمایی «کینو» منچستر از تاریخ ١٨ تا ٢٦ نوامبر برابر با ٢٧ تا ٥ آذر در شهر منچستر انگلستان برگزار شد.

این فیلم پیش از این موفق به کسب جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و بهترین طراحی صدا و بهترین بازیگر کودک از جشنواره «ارویگتون» آمریکا، جایزه بهترین فیلم از جشنواره «ارلس کورت» انگلستان، جایزه دوم بهترین کارگردانی و لوح تقدیر ویژه هیات داوران برای بهترین فیلم در بخش بین الملل از جشنواره «کینو» منچستر، کاندید بهترین فیلمنامه از جشنواره فیلم های «صلح آسیا» پاکستان، کاندید بهترین فیلم جشنواره فیلم های کودکان تایپه تایوان شده است.