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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۶

گزارش یک روزنامه اسپانیایی؛

پیشینه فوتبال ایران در جام های جهانی/اسپانیا نگران ایران نیست

پیشینه فوتبال ایران در جام های جهانی/اسپانیا نگران ایران نیست

در تاریخ فوتبال ایران هرگز مقابل اسپانیا بازی نکرده و به همین دلیل روزنامه اسپانیایی ضمن ناشناخته دانستن تیم ملی ایران برای اسپانیا، این تیم را خطری جدی نمی‎داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسپانیایی مارکا در گزارشی حریفان تیم ملی این کشور و آمار تیمشان مقابل این حریفان را بررسی کرده است. این روزنامه درباره ایران چنین نوشته است: ایران برای لاروخا حریفی ناشناخته است و اسپانیا هرگز مقابل این تیم بازی نکرده است. سرمربی این تیم آسیایی کارلوس کی روش است که در فصل ۰۴ - ۲۰۰۳ هدایت رئال مادرید را به عهده داشته است.

ایران تا پیش از این در ۴ دوره مسابقات جام جهانی، ۱۹۷۸، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶ و ۲۰۱۴ حضور داشته است و آمار این تیم در این ۴ دوره یک برد، ۳ مساوی و ۸ باخت بوده است.

تنها برد این تیم در دومین بازی مرحله گروهی‎شان در رقابت‎‌های جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه بوده است. در این بازی تیم ملی فوتبال ایران توانسته آمریکا را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد. به اضافه این تیم از خاور میانه هرگز نتوانسته از مرحله گروهی صعود کند و به بازی‌های حذفی برسد.

این بار هم بعید است ایران بتواند مشکلی برای اسپانیا ایجاد کند و یکی از رقیبان این تیم برای صعود از گروه باشد.

کد مطلب 4160529

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