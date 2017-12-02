پیشینه فوتبال ایران در جام های جهانی/اسپانیا نگران ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسپانیایی مارکا در گزارشی حریفان تیم ملی این کشور و آمار تیمشان مقابل این حریفان را بررسی کرده است. این روزنامه درباره ایران چنین نوشته است: ایران برای لاروخا حریفی ناشناخته است و اسپانیا هرگز مقابل این تیم بازی نکرده است. سرمربی این تیم آسیایی کارلوس کی روش است که در فصل ۰۴ - ۲۰۰۳ هدایت رئال مادرید را به عهده داشته است.

ایران تا پیش از این در ۴ دوره مسابقات جام جهانی، ۱۹۷۸، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶ و ۲۰۱۴ حضور داشته است و آمار این تیم در این ۴ دوره یک برد، ۳ مساوی و ۸ باخت بوده است.

تنها برد این تیم در دومین بازی مرحله گروهی‎شان در رقابت‎‌های جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه بوده است. در این بازی تیم ملی فوتبال ایران توانسته آمریکا را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد. به اضافه این تیم از خاور میانه هرگز نتوانسته از مرحله گروهی صعود کند و به بازی‌های حذفی برسد.

این بار هم بعید است ایران بتواند مشکلی برای اسپانیا ایجاد کند و یکی از رقیبان این تیم برای صعود از گروه باشد.