پیشینه فوتبال ایران در جام های جهانی/اسپانیا نگران ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اسپانیایی مارکا در گزارشی حریفان تیم ملی این کشور و آمار تیمشان مقابل این حریفان را بررسی کرده است. این روزنامه درباره ایران چنین نوشته است: ایران برای لاروخا حریفی ناشناخته است و اسپانیا هرگز مقابل این تیم بازی نکرده است. سرمربی این تیم آسیایی کارلوس کی روش است که در فصل ۰۴ - ۲۰۰۳ هدایت رئال مادرید را به عهده داشته است.
ایران تا پیش از این در ۴ دوره مسابقات جام جهانی، ۱۹۷۸، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶ و ۲۰۱۴ حضور داشته است و آمار این تیم در این ۴ دوره یک برد، ۳ مساوی و ۸ باخت بوده است.
تنها برد این تیم در دومین بازی مرحله گروهیشان در رقابتهای جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه بوده است. در این بازی تیم ملی فوتبال ایران توانسته آمریکا را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد. به اضافه این تیم از خاور میانه هرگز نتوانسته از مرحله گروهی صعود کند و به بازیهای حذفی برسد.
این بار هم بعید است ایران بتواند مشکلی برای اسپانیا ایجاد کند و یکی از رقیبان این تیم برای صعود از گروه باشد.
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