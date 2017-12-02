به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل، نایب رئیس شورای مرکزی و دبیر اجرایی حزب موتلفه اسلامی از «سیدمحمود محتشمی‌پور» عیادت کردند.

سید محمود محتشمی‌پور از پیشکسوتان حزب موتلفه و از مبارزان قدیمی انقلاب اسلامی است.