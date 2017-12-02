به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل، نایب رئیس شورای مرکزی و دبیر اجرایی حزب موتلفه اسلامی از «سیدمحمود محتشمیپور» عیادت کردند.
سید محمود محتشمیپور از پیشکسوتان حزب موتلفه و از مبارزان قدیمی انقلاب اسلامی است.
دبیرکل، نایب رئیس شورای مرکزی و دبیر اجرایی حزب موتلفه اسلامی از «سیدمحمود محتشمیپور» عیادت کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل، نایب رئیس شورای مرکزی و دبیر اجرایی حزب موتلفه اسلامی از «سیدمحمود محتشمیپور» عیادت کردند.
سید محمود محتشمیپور از پیشکسوتان حزب موتلفه و از مبارزان قدیمی انقلاب اسلامی است.
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