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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱

دبیرکل و نایب رئیس شورای مرکزی موتلفه از محتشمی‌پور عیادت کردند

دبیرکل و نایب رئیس شورای مرکزی موتلفه از محتشمی‌پور عیادت کردند

دبیرکل، نایب رئیس شورای مرکزی و دبیر اجرایی حزب موتلفه اسلامی از «سیدمحمود محتشمی‌پور» عیادت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل، نایب رئیس شورای مرکزی و دبیر اجرایی حزب موتلفه اسلامی از «سیدمحمود محتشمی‌پور» عیادت کردند.  

سید محمود محتشمی‌پور از پیشکسوتان حزب موتلفه و از مبارزان قدیمی انقلاب اسلامی است.  

کد مطلب 4160559

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