سی و ششمین سالگرد اولین شهید دانش آموز هرمزگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی دری ظهر شنبه در مراسم سالگرد شهید موسی آزموده با اذعان به این‌که اطاعت از ولایت و تاکید بر اجرای فرامین امام راحل از اعتقادات قلبی شهید موسی آزموده بود، گفت: شهادت در راه خدا و رضوان الهی، اجر و هدیه خداوند به شهدا بود.

وی انگیزه شهدای دانش آموز را عشق و علاقه به نظام انقلاب اسلامی و امام راحل عنوان کرد و گفت: در جزیره هرمز روحیه انقلابی خوبی در میان مردم وجود دارد و آنها همیشه در تمام صحنه ها حضور دارند.

امام جمعه هرمز از شهدا به عنوان انسان‌های هنرمندی یاد کرد که به بالاترین سطح انتخاب درست بهره‌مندی از دنیا و آخرت رسیدند و در دنیا با فرار از گناه، قدم در راه مبارزه حق علیه باطل گذاشتند و بر سفره الهی مهمان شدند.

حجت الاسلام دری گفت: باید بکوشیم تا با آگاهی و بصیرت کامل از سنگرهای عزت و شرف ایران اسلامی که یادگار شهداست به خوبی حراست و پاسداری کنیم.

امام جمعه هرمز اظهارداشت: دانش‌آموزان در طول هشت سال دفاع مقدس با حضور در میادین جنگ به مردم سراسر جهان نشان دادند که نه تنها در سنگری به نام مدرسه برای علم می‌جنگند بلکه اگر لازم شود در سنگرهای جنگ علیه باطل نیز حضور پیدا می‌کنند.

دری خاطرنشان کرد: دانش آموزان و معلمان بسیجی با حضور بیش از ۵۴ هزار نفری در جبهه‌های دفاع مقدس و تقدیم ۳۶ هزار شهید برگ زرینی را در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رقم زدند.

وی در ادامه افزود: اقتدار، امنیت و پیشرفت انقلاب اسلامی روز به روز به برکت خون شهیدان به خصوص شهیدان دانش آموز این مرز و بوم در حال افزایش است که در همین راستا امروز شاهد نفوذ ارزش‌ها و اساس انقلاب اسلامی و آرمان های امام راحل(ره) در جای جای کره خاکی در میان مردم هستیم.

امام جمعه هرمز با اشاه به اینکه امروز دانش آموزان باید از این فرصت ایجاد شده نهایت استفاده را ببرند، تصریح کرد: دانش آموزان با روحیه بسیجی در این سنگر از فرصت بدست آمده استفاده کنند، ورود بسیج در هر حوزه ای با کارنامه درخشان همراه بوده است.

حجت الاسلام دری دانش‌آموزان را به فراگیری علم، دانش و تزکیه نفس فرا خواند و تصریح کرد: جامعه در سایه علم و دانش به پیشرفت، توسعه و پویایی می‌رسد و باید دانش‌آموزان در این راستا به وظیفه خود عمل و به پیشرفت و آبادانی کشور کمک کنند.

امام جمعه هرمز بیان کرد : ویژگی یک دانش آموز موفق علاوه بر کسب علم و دانش اخلاق و ادب است که مناسب‌ترین الگوها برای شما دانش‌آموزان شهیدان دانش‌آموزی هستند که در صحنه دفاع از مملکت حضور پیدا کرده به سعادت اخروی دست یافتند.

حجت الاسلام دری از دانش آموزان خواست با پیروی از خون شهدا به دنبال تحقیق و پژوهش‌های علمی بروند و نسبت به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تلاش بیشتری کنند.