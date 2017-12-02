چاوش اوغلو: هیئت دیپلماتیک آمریکا در ترکیه تحت نفوذ «فتو» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه، امروز شنبه طی اظهاراتی گفت: جنبش فتو در هیئت‌ دیپلماتیک آمریکا در ترکیه نفوذ دارد.

گفتنی است جنبش فتو به «فتح الله گولن» رهبر اپوزیسیون ترکیه وابسته است که در تبعیدی خودخواسته ساکن ایالت «پنسیلوانیا» آمریکا است و آنکارا وی را مسئول کودتای نافرجام ۲۰۱۶ می‌داند.

اظهارات امروز چاوش اوغلو در حالی ایراد شد که دادستانی ترکیه دیروز جمعه حکم بازداشت «گراهام ای. فولر» از افسران سابق سازمان «سیا» آمریکا را به اتهام ارتباط با جنبش فتو در جریان کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال گذشته میلادی، صادر کرد.