  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۲

چاوش اوغلو: هیئت دیپلماتیک آمریکا در ترکیه تحت نفوذ «فتو» است

چاوش اوغلو: هیئت دیپلماتیک آمریکا در ترکیه تحت نفوذ «فتو» است

وزیر خارجه ترکیه می‎گوید فتو از جنبش‎های مخالف دولت آنکارا، در هیئت‎ دیپلماتیک آمریکا در ترکیه، نفوذ کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه، امروز شنبه طی اظهاراتی گفت: جنبش فتو در هیئت‌ دیپلماتیک آمریکا در ترکیه نفوذ دارد.

گفتنی است جنبش فتو به «فتح الله گولن» رهبر اپوزیسیون ترکیه وابسته است که در تبعیدی خودخواسته ساکن ایالت «پنسیلوانیا» آمریکا است و آنکارا وی را مسئول کودتای نافرجام ۲۰۱۶ می‌داند.

اظهارات امروز چاوش اوغلو در حالی ایراد شد که دادستانی ترکیه دیروز جمعه حکم بازداشت «گراهام ای. فولر» از افسران سابق سازمان «سیا» آمریکا را به اتهام ارتباط با جنبش فتو در جریان کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال گذشته میلادی، صادر کرد.

کد مطلب 4160707
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها