هر گونه مذاکره درباره توان موشکی ایران منتفی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری معاون ستادکل و سخنگوی ارشد نیروهای مسلح اظهار کرد: توان بالای دفاعی کشورمان به عنوان اصلی‌ترین عامل بازدارندگی برابر دشمنان انقلاب اسلامی، همواره در مسیر ارتقاء حرکت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: علاوه بر تدابیر صریح رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا درباره افزایش قدرت دفاعی، این مهم مورد اجماع همگانی در هرم مدیریت و آحاد مردم در ایران قرار دارد.

سردار جزایری در پایان تصریح کرد: به همه کسانی که درباره جمهوری اسلامی ایران حرف می‌زنند، توصیه می‌کنیم زحمت ورود در حوزه دفاعی و موشکی را به خود ندهند.