موفقیت دولت در ۱۰۰ روز معادل ۴ سال گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی امشب در مراسمی که به‌ مناسبت روز دانشجو در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: برای من جای خرسندی بسیار است که اولین سفر استانی دولت دوازدهم از سیستان و بلوچستان آغاز شد.

وی افزود: استان سیستان و بلوچستان حق بزرگی به گردن کشور، دولت، نظام و امنیت ملی دارد.

وی ادامه داد: مردم شیعه و سنی این استان هیچگاه تحت تاثیر مسیر انحرافی برخی از افراطیون قرار نگرفته اند و در مقابل آن ها با وحدت و برادری برای کشور، انقلاب و حفظ مرزهای خودشان ایستادگی کرده اند.

رئیس جمهور گفت: مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان در انتخابات ۹۶ همچون سال ۹۲ افتخار آفریدند و با شور و اشتیاق پای صندوق های رأی آمدند و از نظام و دولت حمایت کردند.

وی با اشاره به اینکه تلاش‌ دولت یازدهم همواره در جهت شکوفاتر شدن مراسم روز دانشجو بوده، خاطر نشان کرد: اگر ۴ سال گذشته را با ۸ سال قبل از آن مقایسه کنید، می‌بینید امروز دانشجو بدون ترس و لکنت زبان سخن می‌گوید.

وی با اشاره به اینکه باید فرصت بیشتر می‌بود تا همه تشکل‌ها سخن بگویند، تصریح کرد: اینکه شما در این مکان به این راحتی سخن می‌گوید نشان از تلاش دولت در این زمینه است.

دولت همه تشکل‌ها و تفکرات را محترم می‌داند

حجت الاسلام روحانی گفت: تلاش شده تا نماینده همه تفکرات اینجا سخنرانی کنند زیرا دولت یازدهم همه تشکل‌ها و تفکرات را محترم می‌داند.

وی با اشاره به اینکه از وزرا خواسته ام اتحادیه «تادا» هرچه سریع‌تر تشکیل شود خاطر نشان کرد: امروز ما در اینجا مناسبت ۱۶ آذر را جشن می‌گیریم که البته به‌دلیل تعطیلی روز چهارشنبه و اینکه روز پنجشنبه ۱۶ آذر است، به‌طور طبیعی باید در یک روز دیگر برگزار می شد.

وی بیان داشت: این را به فال نیک می‌گیریم که امروز مراسم بزرگداشت روز ملی دانشجو با حضور دانشجویان در استان و شهرستانی جز تهران برگزار می‌شود زیرا اینکه فکر کنیم همه چیز در تهران است، جالب نیست.

رئیس جمهور ادامه داد: امروز همه دانشگاه های ما از کمبود استقلال و آزادی گلایه مند هستند و این در حالی است که انقلاب توسط مردم و دانشگاه ها به ثمر نشست و پیروز شد.

وی با اشاره به اینکه شعار ما در انقلاب استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود، افزود: ما به هر آنچه که گفته ایم باید عمل کنیم زیرا اسلام به ما می گوید به قول خود وفا کنیم و تا زمانی که نماینده مردم هستیم، حق مشروعیت و حضور داریم.

وی خاطر نشان کرد: مشروعیت ما در دولت بر مبنای قول و قراری است که با مردم گذاشته‌ایم و عقب‌نشینی از آن عقب‌نشینی از مشروعیت دولت است از همین رو بر سر عهدی که با مردم بسته ایم، هستیم.

حجت الاسلام حسن روحانی تصریح کرد: این سخن که روحانی امروز دیگر نیاز به رأی ندارد، غلط است زیرا دولت ها هر روز به رأی مردم نیاز دارد و اگر دولت گوش شنوا برای حرف مردم نداشته باشد، این دیگر جمهوری اسلامی نیست.

دولت پای همه وعده‌هایش ایستاده‌ است

وی با اشاره به اینکه مردم در انتخابات مطالباتی را از ما و از نظام داشتند، گفت: دولت پای همه وعده‌هایش ایستاده‌ است و من از هیچکس نترسیده و نمی‌ترسم و راه جمهوری اسلامی را با قوت ادامه می‌دهم.

وی ادامه داد: در اجتماعات انتخاباتی عمدتاً جوانان و بانوان حضور داشتند و این قشر کار بزرگی را پیش بردند البته هدف ما این نبود که پیروز شویم و بر عرصه حکومت قرار بگیریم بلکه بنا داشتیم آنچه وعده داده ایم بر مبنای آن عمل کنیم.

رئیس جمهور افزود: خداوند را به شهادت می‌طلبم که من در انتخاب همه مسئولان کشور اعم از وزرا و استانداران جز بر مبنای صلاحیت، توانمندی، اعتدال و قبول حق مردم و همچنین جمهوریت و اسلامیت نظام، هیچ نظر دیگری نداشتم و بر این مبنا عمل کردم.

وی خاطرنشان کرد: حضور من در مراسم ۱۶ آذر در خارج از تهران یک تصمیم ناگهانی نبوده بلکه از آغاز دولت یازدهم تصمیم بر این بود که این مراسم در استان دیگری برگزار شود که خوشبختانه با توجه به این سفر در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه باید ملی بیاندیشیم و جهانی فکر کنیم، تصریح کرد: ما در هر استان مشکلات و ظرفیت‌هایی فروانی داریم که باید در دانشگاه‌ها به آن‌ها توجه شود زیرا اولویت ما محلی است.

مردم حق دارند دولت را نقد کنند

روحانی ادامه داد: مردم حق دارند دولت را نقد کنند و شما هم در دولت رئیس‌جمهور را نقد کنید زیرا این حق همه مردم است و دانشگاهی که نقاد نباشد، دانشگاه نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه باید در دانشگاه ها حداقل به‌اندازه حوزه های علمیه آزادی باشد، افزود: اگر در دانشگاه آزادی نباشد خلاقیت نیست و اگر خلاقیت نباشد نوآوری نیست زیرا دانشجو به دانشگاه آمده تا سخن بگوید و نقد کند.

وی گفت: عده‌ای فکر می‌کنند تمام مشکلات ما از فضای مجازی است و و زمانی که از آن ها می‌پرسیم چه کنیم می‌گویند این یک اتوبان است که باید ۲ طرف آن بسته شود.

رئیس جمهور اظهار داشت: برخی تصور می‌کنند اگر همه چیز را ببندیم درست می‌شود اما ما معتقدیم که اگر در یک اتوبان تصادف می‌شود باید علائم راهنمایی و قوانین را اصلاح کنیم نه اینکه اتوبان را به طور کامل ببندیم.

وی با تاکید بر اینکه اولین شرط پیشرفت علمی کشور دسترسی به اطلاعات است، بیان داشت: اگر ما همه راه ها را ببندیم این دسترسی که از طریق همین فضای مجازی ممکن است نیز بسته می شود.

امسال ۵۰ هزار نفر در حوزه آی سی تی مشغول به کار شده‌اند

وی با اشاره به اینکه در دنیای امروز کسب و کارهای دیجیتال یکی از راه‌ های رفع مشکل معضل بیکاری است، افزود: طبق آمار وزارت ارتباطات در شش ماه اول امسال ۵۰ هزار نفر در حوزه آی سی تی مشغول به کار شده‌اند.

حجت الاسلام روحانی ادامه داد: دانشگاه‌های ما باید با دیگر دانشگاه‌های دنیا در ارتباط باشند زیرا علم نمی‌تواند محصور باشد و با تعامل علمی پیشرفت در زمینه علم حاصل می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: ما باید شیوه خود را در دانشگاه ها عوض کنیم و تحقیقات علمی محلی را با مقالات علمی جایگزین کنیم زیرا اگر یک استاد بتواند مشکل محلی، استانی و ملی را حل کند حتماً به اندازه یک مقاله ارزش دارد.

وی با اشاره به شرایط خاص منطقه تصریح کرد: دانشجویان عزیز ما امروز در شرایط خاصی قرار داریم زیرا در تاریخ هیچگاه فعالیت تروریسم این‌گونه در منطقه وجود نداشته تا بار سنگین مبارزه با تروریسم بر دوش ما باشد.

رئیس جمهور بیان داشت: امروز در برخی کشورهای منطقه جوانانی مسئولیت هایی را برعهده گرفته اند که توان آن را ندارند و کمتر سابقه داشته رئیس‌جمهوری غیرقابل پیش‌بینی مسئولیت کشوری مانند آمریکا را بر عهده بگیرد و ما در این شرایط باید بیش از گذشته در کنار یکدیگر باشیم.

وی خاطر نشان کرد: من حضور افکار مختلف را در جامعه قبول دارم و باید به همه احترام گذاشت اما در عین حال برادری وحدت و انسجام برای ما یک ضرورت است زیرا ما در دورانی خاص قرار داریم.

موفقیت دولت در ۱۰۰ روز معادل ۴ سال گذشته است

وی تصریح کرد: موفقیتی که دولت در این ۱۰۰ روزه به‌دست آورده معادل ۴ سال گذشته است زیرا اگر امروز ایران، ترکیه و روسیه در کنار هم می‌نشینند و برای حل مباحث منطقه ای با هم سخن می‌گویند قطعا نظرات آن‌ها در دنیا تاثیرگذار است.

حجت الاسلام روحانی گفت: کاری که ایران در کنار ملت عراق و سوریه برای شکست داعش انجام داد بسیار بزرگ بود زیرا موجبات شکست یک توطئه بین‌المللی در منطقه خاورمیانه را به وجود آورد.

وی با اشاره به اینکه دولت برای تحقق مطالبات مردم نیاز به زمان دارد، افزود: من اگر گفتم جوان و اگر گفتم زنان روی عهد خود ایستاده‌ام و شما در این دولت خواهید دید مدیریت برای بانوان و جوانان ما سال به سال افزایش می یابد.

وی ادامه داد: البته مشکلاتی هم در سر راه وجود دارد زیرا رئیس‌جمهور همه اختیارات را برعهده ندارد و در برخی موارد باید قوه قضائیه و قوه مقننه هم پای کار بیایند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه البته هر سه قوه در خیلی موارد در کنار هم هستند، خاطر نشان کرد: به عنوان مثال همین طرح منطقه آزاد سیستان که لایحه آن توسط دولت به مجلس رفته و باید توسط مجلس تصویب شود.