جریان دعوت از وحید شمسایی ربطی به آمادگی تیم ملی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد ناظم الشریعه درباره برگزاری تورنمنت ۴ جانبه در اصفهان با حضور تیم های روسیه، آذربایجان و قزاقستان گفت: روسیه که آذرماه هرسال برای بازی تدارکاتی به ایران می آمد. قصد داریم این تورنمنت را هرسال با حضور تیم های برتر دنیا برگزار کنیم که این برای پیشرفت فوتسال ایران خوب است.

وی افزود: ما به جام ملتهای آسیا نزدیک هستیم و ترجیح دادیم تا از تیم های برتر دنیا دعوت کنیم تا بازی تدارکاتی داشته باشیم. آذربایجان، قزاقستان و روسیه از تیم های خوب دنیا هستند.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران با بیان اینکه با ترکیب کامل به تورنمنت اصفهان آمده است، یادآور شد: اکثر بازیکنان در شرایط سخت هستند و این تورنمنت وسط لیگ است. بعضی از بازیکنان هم مصدومیت دارند. سعی کردیم از چند بازیکن جوان که در اردوهای گذشته هم دعوت شده بودند، استفاده کنیم. می خواهیم تیمی را آماده کنیم که شاکله‌اش همان تیمی باشد که به جام ملتها می رود.

«آیا الان موقعی نبود که وحید شمسایی برای حفظ رکورد آقای گلی خود به تیم ملی فوتسال دعوت شود؟» ناظم الشریعه در پاسخ به این سئوال گفت: جریان وحید شمسایی پروسه جداگانه ای است که ربطی به آمادگی تیم ملی ندارد. ما قبلا صحبت کرده ایم. خود وحید شمسایی هم گفته است. تعاملی باید بین شمسایی و فدراسیون صورت بگیرد که این تعامل صورت گرفته. بعد از مسابقات جام ملتها باید شرایطی ایجاد شود و تیم های خاصی به ایران بیایند تا به هدف و رکوردی که می‌خواهیم، برسیم.