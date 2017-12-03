پیکرم را در میانه به خاک بسپارید

به گزارش خبرنگار مهر، یونس خواجوی شامگاه شنبه پس از اعلام خبر فوت دهقان فداکار در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگاران از تشییع و تدفین قهرمان نوستالوژیک معاصر آذربایجان در شهرستان میانه خبر داد و گفت: بر اساس وصیت پدرم پیکر وی در روستای قهرمانلوی میانه تدفین نمی‌شود بلکه در میانه به خاک سپرده خواهد شد.

پسر مرحوم ریزعلی خواجوی خاطر نشان کرد: پیکر پدرم پس از پیگیری و تکمیل فرآیند ترخیص از بیمارستان امام رضا (ع) تبریز، به میانه منتقل می‌شود تا طبق وصیت وی در شهرستان میانه به تشییع و تدفین شود.

گفتنی است اَزبرعلی حاجوی معروف به ریزعلی خواجوی و دهقان فداکار، چهره خاطره ساز چهار دهه اخیر در کتاب های فارسی دوران ابتدایی فرزندان ایران، شامگاه دیروز ۱۱ آذر پس از تحمل یک دوره بیماری به خاطر عفونت ریه در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز چشم از جهان فرو بست، قهرمانی که در روزهای پایانی زندگی خود علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با مشکلات گوناگون، شاهد حذف داستان حماسی نجات مسافران قطار توسط وی از کتاب فارسی نیز بود.