سید ابوالفضل رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تعیین شیوه نامه‌های اجرایی برنامه اشتغال وام روستایی گفت: این نشست فردا با حضور نمایندگان دستگاه‌های دخیل در اجرای طرح برگزار می‌شود.

معاونِ معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه بخشنامه‌های مربوط به آغاز و اجرای این طرح در جلسه فردا نهایی می‌شود ادامه داد: بسیاری از مواد بخشنامه‌ها تدوین شده که در جلسه فردا نهایی خواهد شد.

رضوی اخیرا در مصاحبه با خبرگزاری مهر از نهایی شدن بخشنامه‌های اجرایی این طرح و ابلاغ در هفته جاری خبرداده بود و گفته بود: «آنچه که قرار است در جلسه نهایی جمع بندی شود، روش اجرای طرح، نحوه پرداخت تسهیلات به متقاضیان، شرایط وثایق و تضامین دریافتی، نحوه طرح‌های توجیهی و اقتصادی و در نهایت تهیه شیوه نامه و دستورالعمل پرداخت تسهیلات است»

به گفته وی ، توجیه اقتصادی طرح و اشتغالزایی برای حداقل ۳ نفر، درآمد کافی طرح برای پرداخت دستمزد شاغلان و توانایی وام‌گیرنده برای بازپرداخت اقساط از شرایط مهم پرداخت این تسهیلات خواهد بود.

تسیهلات اشتغال روستایی قرار است صرفا برای اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایر و همچنین سرمایه در گردش در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وام اشتغال روستایی با تبدیل ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به ریال پرداخت می‌شود.