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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۸:۴۴

کوراش قهرمانی جهان- ترکیه؛

پرونده ایران با ۳ مدال نقره و ۲ مدال برنز بسته شد

پرونده ایران با ۳ مدال نقره و ۲ مدال برنز بسته شد

تیم ملی کوراش ایران با کسب سه مدال نقره و دو برنز به کار خود در یازدهمین دوره رقابت‌های کوراش قهرمانی جهان پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کوراش قهرمانی جهان که از روز گذشته به میزبانی ترکیه در شهر استانبول آغاز شده بود، یکشنبه شب به کار خود پایان داد و تیم اعزامی کشورمان که با دو نماینده در هر وزن به میدان رفته بود، بدون کسب مدال طلا،  موفق به کسب ۳ نشان نقره و ۲برنز شدند.

یکشنبه ۱۲ آذرماه در روز پایانی حامد رشیدی در وزن ۹۰- کیلوگرم و جعفر پهلوانی در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم به نشان نقره دست پیدا کردند و مجتبی زمانی هم در وزن ۹۰- کیلوگرم برنز گرفت. روز گذشته نیز قنبرعلی قنبری مدال نقره وزن ۶۰- کیلوگرم نقره را از آن خود کرده بود و بهزاد وحدانی هم در وزن ۶۶- کیلوگرم برنز گرفته بود.

مصطفی دلیریان، امید تیزتک، الیاس پاکدل، مصطفی اسکندری، الیاس علی اکبری، مجتبی نیک بین و احمد جفاکش هم با قبول شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات حذف شده بودند. 

کد مطلب 4162362

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