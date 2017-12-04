به گزارش خبرنگار مهر، احمد عبدالله‌زاده صبح دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های راهیان نور اظهار داشت: در مرحله دوم اعزام کاروان راهیان نور، شاهد اعزام ۲۲۰ نفر دانش آموز دختر پایه‌های دهم و یازدهم هفت آموزشگاه به مناطق جنگی با همکاری بسیج دانش آموزی و سپاه سید الشهدا شهرستان هستیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر اضافه کرد: ترویج فرهنگ بسیجی، الگو گیری نسل جوان، آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت از اهداف راهیان نور است.

عبدالله‌زاده اضافه کرد: دانش آموزان از یادمان‌های شهدای اروند، شلمچه، شهدای ذوالفقاری و طلائیه بازدید خواهند کرد و با آرمان‌های شهدای والا مقام تجدید پیمان خواهند داشت.

وی ادامه داد: این کاروان از تاریخ ۱۳ آذرماه به مدت سه روز در مناطق جنگی حضور خواهد داشت.