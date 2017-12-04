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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۹:۰۵

رئیس شورای شهر بوشهر:

فضاهای عمومی شهر بوشهر برای معلولان مناسب‌سازی شود

فضاهای عمومی شهر بوشهر برای معلولان مناسب‌سازی شود

بوشهر - رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: باید با همکاری دستگاه‌های مختلف، فضاهای عمومی شهر بوشهر برای معلولان مناسب‌سازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر دهدار صبح دوشنبه در جمع مسئولان شهری بوشهر با گرامیداشت روز جهانی معلولان، ایجاد آسایش و آرامش برای جانبازان و معلولان در راستای استحکام خانواده و حضور فعال آنها در سطح جامعه را ضروری برشمرد و اظهار داشت: هریک از دستگاه‌ها باید خود را مسئول مناسب سازی محیط کاری خود بدانند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تصریح کرد: مناسب‌سازی اماکن و معابر برای استفاده معلولان در سطح شهر، حق طبیعی همه معلولان است و باید اقدامات لازم در این زمینه انجحام شود.

وی افزود: شهرداری در مکان‌های عمومی مثل پارک‌ها، سرویس‌های بهداشتی و معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع‌ها و پارک‌ها، تجهیز و نصب چراغ‌ها و علائم راهنمایی و اخباری مناسب در معابر عمومی، همچنین برجسته سازی سطوح پیاده‌روهای نزدیک به تقاطع‌ها و پارک‌ها و نصب تابلوهای جانبازان و معلولان را در دستور کار خود قرار دهد.

دهدار خاطرنشان کرد: همه نهادها و دستگاه‌ها باید برای رفع مشکلات این قشر از جامعه تلاش کرده و در مرحله نخست به مناسب‌سازی ادارات خود اقدام کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: نظام مهندسی و شهرداری نیز باید در صدور مجوز ساختمانی، مناسب‌سازی ساختمان‌ها برای عبور و مرور سالمندان، جانبازان و معلولان را در نظر بگیرد.

وی اضافه کرد: رشد و شکوفایی جامعه بستگی به‌کارگیری استعدادها و توانایی‌های شهروندان دارد و بی‌تردید بخشی از نیروهای فعال در جامعه افزاد معلول هستند که باید برای بهبود شرایط استفاده از ظرفیت‌های آنان برنامه‌ریزی شود.

کد مطلب 4162450

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