به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر دهدار صبح دوشنبه در جمع مسئولان شهری بوشهر با گرامیداشت روز جهانی معلولان، ایجاد آسایش و آرامش برای جانبازان و معلولان در راستای استحکام خانواده و حضور فعال آنها در سطح جامعه را ضروری برشمرد و اظهار داشت: هریک از دستگاهها باید خود را مسئول مناسب سازی محیط کاری خود بدانند.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تصریح کرد: مناسبسازی اماکن و معابر برای استفاده معلولان در سطح شهر، حق طبیعی همه معلولان است و باید اقدامات لازم در این زمینه انجحام شود.
وی افزود: شهرداری در مکانهای عمومی مثل پارکها، سرویسهای بهداشتی و معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطعها و پارکها، تجهیز و نصب چراغها و علائم راهنمایی و اخباری مناسب در معابر عمومی، همچنین برجسته سازی سطوح پیادهروهای نزدیک به تقاطعها و پارکها و نصب تابلوهای جانبازان و معلولان را در دستور کار خود قرار دهد.
دهدار خاطرنشان کرد: همه نهادها و دستگاهها باید برای رفع مشکلات این قشر از جامعه تلاش کرده و در مرحله نخست به مناسبسازی ادارات خود اقدام کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: نظام مهندسی و شهرداری نیز باید در صدور مجوز ساختمانی، مناسبسازی ساختمانها برای عبور و مرور سالمندان، جانبازان و معلولان را در نظر بگیرد.
وی اضافه کرد: رشد و شکوفایی جامعه بستگی بهکارگیری استعدادها و تواناییهای شهروندان دارد و بیتردید بخشی از نیروهای فعال در جامعه افزاد معلول هستند که باید برای بهبود شرایط استفاده از ظرفیتهای آنان برنامهریزی شود.
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