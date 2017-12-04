داستان زندگی یک کارخانه دار را در «پاشا و پشت بام تنهایی» بشنوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش رادیویی «پاشا و پشت بام تنهایی» را مجید دیندار نوشته و روایتگر داستان مردی است که بعد از تعطیلی کارخانه اش بیشتر وقت اش را به تنهایی سپری می کند تا اینکه بالاخره ... .

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون ایوب آقاخانی، احمد ایرانی خواه، فریبا طاهری، قربان نجفی، امیر فرحان نیا و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش پرداخته اند و کارگردانی آن را فریدون محرابی بر عهده دارد.

«پاشا و پشت بام تنهایی» به تهیه کنندگی: محمد مهاجر، صدابرداری: علی حاجی نوروزی و افکت: نرگس موسی پور، سه شنبه ۱۴ آذر ساعت ۹ صبح از رادیو نمایش پخش می شود.