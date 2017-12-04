دربی در خوزستان و تهران/ روز سخت تیم بحران زده برابر یک جامانده!

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر به نیمه راه خود رسید و ۱۶ تیم حاضر در این مسابقات برای آخرین بار در نیم فصل اول به میدان می روند. این مسابقات امروز با ۳ بازی آغاز می‌شود و طی آن استقلال خوزستان میزبان صنعت نفت آبادان است، سایپا و پیکان در تهران به مصاف هم می روند و پارس جنوبی در جم میزبان تیم انتهای جدولی سیاه جامگان است.

* استقلال خوزستان - صنعت نفت

«دربی خوزستان همیشه جذاب است». این معروف ترین جمله ای است که قبل از هر دیداری که در دو سوی آن تیم های خوزستانی قرار دارند گفته و شنیده شده است. دربی خوزستان همیشه جذاب است، اما جذاب تر می شود وقتی یک سوی آن تیمی از اهواز باشد و در سوی دیگر تیمی از آبادان و یا بهتر بگوییم صنعت نفت آبادان.

ویسی به تازگی تیمش را از قعر جدول جدا کرده اما فاصله امتیازی آنها با انتهای جدول آنچنان نیست که برای این تیم حاشیه امنیت ایجاد کرده باشد. همانطور که خود ویسی روی نیمکت این تیم حاشیه امنیت ندارد و هیچ ضمانتی برای ادامه حضور او در نیم فصل دوم در این تیم نیست. به خصوص اگر برنده این بازی خانگی نباشد.

آبی پوشان اهواز بسته به نتیجه این دیدار و سایر دیدارهای هفته حداکثر می‌توانند رشدی دو پله‌ای در جدول داشته باشند و یا سقوطی دو پله‌ای را تجربه کند.

آبادانی‌ها در حالی به ضیافت این دربی می آیند که همه زور تهاجمی این تیم در ساق بازیکنان خارجی‌اش خلاصه می‌شود. آنها با کرار، شیمبا، آگستو سزار و حتی مگنو باتیستا گل می‌سازند و گل می‌زنند و امتیاز جمع می‌کنند.

شاگردان کمالوند در صورت پیروزی در این بازی حداکثر امکان یک پله صعود در جدول را دارند و در صورت پذیرفتن شکست در بدبینانه ترین حالت تا ۵ پله هم امکان سقوط دارند.

* سایپا - پیکان

حساسیت دیدار خودرو سازان برای خودشان اگر از دربی سرخابی‌ها بیشتر نباشد کمتر هم نیست. دربی خودروسازان در حالی در آخرین هفته از نیم فصل نخست انجام می شود که هر دو تیم شرایط به سامانی در جدول دارند. به خصوص پیکان که با جلالی چهره یک مدعی قهرمانی را به خود گرفته است.

هر دو تیم در حالی در جدول بالانشین هستند که بضاعت آنها در خط حمله کم است. پیکان با ۱۵ گل و سایپا با ۱۴ گل زده قدرت چندانی در گلزنی نشان نداده‌اند و پیروزی های این دو تیم برابر حریفان عمدتا اقتصادی و با حداقل گل بوده است. شرایط این بازی به نوعی هست که بتوان کم گل بودن و یا حتی بدون گل بودن آن را از قبل پیش بینی کرد. مگر آن که اتفاق خاصی در جریان بازی بیفتد.

* پارس جم - سیاه جامگان

جمی ها که تا همین چندی پیش صدر جدول را در اختیار داشتند، در یک دیدار خانگی آن را به پرسپولیس واگذار کردند و حالا حتی موقعیت‌شان در رده دوم جدول هم به خطر افتاده و شاگردان پورموسوی که اولین شکست فصل را به شاگردان تارتار تحمیل کردند هم امتیاز با آنها در کمین شان نشسته‌اند تا با اولین لغزش جای آنها را در رده دوم جدول بگیرند.

پارسی ها با ۲۲ گل زده شرایط مناسبی در خط حمله دارند و در بین بازیکنان این تیم نانگ با ۴، سینک و صالحی هر یک با ۳ گل زده بهترین گلزنان این تیم هستند.

سیاه جامگان اما ضعیف ترین شرایط را در بین همه تیم‌های لیگ برتری دارد و با اختلاف نسبت به دیگران در قعر جدول قرار گرفته است و تحت هیچ شرایطی در آخرین روز لیگ برتز موقعیت شان در انتهای جدول تغییر نخواهد کرد.

این بازی دومین و شاید آخرین حضور عنایتی بعنوان سرمربی روی نیمکت این تیم است

برنامه بازی های هفته پانزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

سه شنبه ۱۴ آذر

* پارس جنوبی جم- سیاه جامگان؛ ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی جم

داور: شاهو اصلانی کمک ها: آرمان اسعدی – امیر مبشر داور چهارم: یاسر همرنگ ناظر: حسین خانبان

* استقلال خوزستان- صنعت نفت آبادان؛ ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه غدیر اهواز

داور: رضا مهدوی کمک ها: علی میرزابیگی – محمدعلی پورمتقی داور چهارم: احمد محمدی ناظر: حیدر شکور

* سایپـا تهران- پیکان تهران؛ ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه پاس قوامین

داور: وحید کاظمی کمک ها: رحیم شاهین – علی اکبر عظیم پور داور چهارم: علی اصغر مومنی ناظر: خداداد افشاریان

چهارشنبه ۱۵ آذر

* ذوب آهن اصفهان- نفت تهران؛ ساعت ۱۵:۱۵- نقش جهان اصفهان

داور: علی صفایی کمک ها: محمدرضا منصوری – قهرمان نجفی داور چهارم: علیرضا حیدرپناه ناظر: محمدعلی فروغی

* سپیدرود رشت- پرسپولیس تهران؛ ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه سردار جنگل

داور: بیژن حیدری کمک ها: سعید قاسمی – علیرضا ایلدروم داور چهارم: محمدحسین ترابیان ناظر: حسین عسکری

* تراکتورسازی تبریز- فولاد خوزستان؛ ساعت ۱۵:۰۰- ورزشگاه یادگار امام

داور: اشکان خورشیدی کمک ها: حسن یوسفی – محسن سلطانی داور چهارم: کمیل غلامی ناظر: نادر جعفری

* پدیده خراسان- گسترش فولاد؛ ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد

داور: کوپال ناظمی کمک ها: محمدرضا ابوالفضلی – حسینعلی عابدی داور چهارم: کیوان علی محمدی ناظر: عبود سنگاشگن

* استقلال تهران- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان؛ ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه آزادی

داور: علیرضا فغانی کمک ها: بابک داوری – میریعقوب حجتی داور چهارم: محمد ملکی ناظر: محمدرضا فلاح