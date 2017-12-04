مسلمانان باالگو گرفتن از پیامبر جامعه رابه سمت مهربانی هدایت کنند

به گزارش خبرنگارمهر، سید احسن علوی امروز دوشنبه در نهمین همایش استانی منادیان وحدت و دومین همایش سادات نبوی که در مسجد جامع روستای صلوات آباد برگزار شد، گفت: باید دلایل شکل گیری گروه های تکفیری هم چون داعش همواره مورد بررسی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: گروه داعش به نام دین مبین اسلام جنایات فراوانی مرتکب شد و باید مسلمانان هوشیار باشند و با ترویج سنت و سیره پیامبر اسلام و ارزش‌های اسلامی مانع توطئه فرقه‌های انحرافی به‌ویژه داعش شوند.

علوی اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) در زمانی که در قید حیات بودند بارها مورد اذیت و آزار مردم قرار گرفتند و ایشان همیشه در مقابل اینگونه برخوردها مهربانانه رفتار می کردند که چنین ویژگی باید سرلوحه همه مسلمان ها باشد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: غرور که هدیه شیطان است و خیلی از افراد به دلیل برخورداری از ثروت و قدرت و مقام به آن دچار شدند.

وی با بیان اینکه مهر و محبت هدیه خداوند متعال است، گفت: باید از شرایط هرج و مرج امروز فاصله بگیریم و در راستای گسترش و پررنگ کردن مهربانی در جامعه تلاش کنیم.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه در برخی از نقاط دنیا نه تنها انسان بلکه انسانیت هم از بین رفته است.

علوی اضافه کرد: به گفته محققی که چهل سال از عمر خود را به خداشناسی اختصاص داده بود، کسی که بخواهد خدا را ببیند باید درون خود را پاک کند.

وی اظهار داشت: ما مسلمان ها باید رهرو پیامبران اسلام باشیم تا جامعه به سمت مهربانی و عطوفت هدایت شود.