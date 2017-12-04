تسهیلات بلا عوض دولتی برای خسارت شیلات در زلزله لحاظ نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرزاد افضلی امروز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در اداره کل شیلات استان برگزار شد، ابراز داشت: در زلزله اخیر ۱۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان به بخش شیلات ماهی های سردابی و گرمابی خسارت وارد شده است.

وی افزود: در مجتمع پرورش ماهی سردابی ریجاب واقع در شهرستان دالاهو بیشترین خسارت وارد شده است که متاسفانه در اثر ریزش کوه دو تن از پرورش دهندگان جان خود را از دست دادند و یک نفر هم زخمی شد.

مدیر کل شیلات استان کرمانشاه تعداد ماهی های تلف شده را در زلزله اخیر ۳ میلیون و ۵۰۰ قطعه ماهی عنوان کرد و افزود: بر این اساس در ریجاب دالاهو ۲.۵ میلیون و در شهرستانهای قصرشیرین، پاوه و گیلانغرب ۱ میلیون قطعه ماهی تلف شدند.

دولت برای بخش شیلات هیچگونه تسهیلات بلاعوضی در نظر نگرفته است

افضلی تصریح کرد: در این حادثه به ابنیه و ماهی ها حدود ۱۷میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان خسارت وارد شده است.

به گفته مدیر کل شیلات استان کرمانشاه از مجموع ۴۷۹ واحد شیلات حدود ۱۶۸ واحد خسارت دیده اند که تسهیلات ارزان قیمت ۲۰۰ میلیارد تومان برای بخش کشاورزی لحاظ شده که شیلات هم جزئی از آن است‌ اما کمک بلا عوض برای شیلات لحاظ نشده که طی نامه آقای استاندار این موضوع پیگیری شد.

افضلی، شیلات استان کرمانشاه را جزو برترین های کشور دانست و خاطر نشان کرد: برای رسیدن به حالت اولیه شیلات در مناطق زلزله زده ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون جهت ۳ میلیون و ۵۰۰ ماهی تلف شده و ۱ میلیون تومان بلاعوض برای بازسازی استخرها و ابنیه تخریب شده نیاز داریم.

وی گفت: همچنین ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار تملکی عمرانی برای زیرساختها، پروژه های دولتی، مرمت و بازسازی مهمانسراها و ایستگاههای تحقیقی شیلات و ... نیاز داریم.

این مسئول با بیان اینکه برخی واحدهای پرورش آبزیان در مناطق زلزله زده استان بیمه نداشتند، گفت: فرهنگ بیمه کردن در تمام بخش ها به خصوص شیلات باید نهادینه شود.