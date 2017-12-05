ساز و کار قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا/الهلال عربستان در گروه چهارم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پاینده مدیر رسانه ای باشگاه تراکتورسازی تبریز که به همراه کاظم محمودی سرپرست این تیم برای حضور در قرعه کشی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در کوالالامپور به سر می برد در خصوص این مراسم گفت: قرار است قرعه کشی بعد از ظهر روز چهارشنبه ساعت ١٦:٣٠ به وقت محلی برگزار شود و بر اساس ساز و کار اعلام شده هم گروهی تراکتورسازی با یکی از قهرمانان کشورهای عربستان امارات و قطر قطعی خواهد بود. بر این اساس، تیم الهلال قهرمان عربستان از همین حالا در گروه چهارم قرار گرفته و برای تعیین سرگروه در ٣ گروه دیگر قرعه کشی صورت می گیرد.

مدیر رسانه ای باشگاه تراکتورسازی اضافه کرد: ساز و کار قرعه کشی به این شکل است که با مشخص شدن نام یکی از ٣ کشور ایران ، قطر و امارات وضعیت هر ٤ نماینده مشخص خواهد شد و به ترتیب در گروه های از پیش تعیین شده، قرار می گیرند.

پاینده ادامه داد: به طور مثال اگر پرسپولیس در گروه A قرار بگیرد، تراکتورسازی هم در گروه سوم حضور خواهد داشت و این ترتیب در هر شرایطی رعایت می شود. همچنین احتمال همگروهی با یک نماینده از امارات و یک تیم قطری بسیار زیاد است اما در این دوره تنها دو تیم عربستانی حضور دارند که طبیعتا احتمال هم گروهی با این تیم ها کمتر شده است.به هر ترتیب بر اساس ساختاری که در نظر گرفته شده است فکر می کنیم هیچ گروه آسانی وجود نخواهد داشت و تراکتورسازی قطعا با یکی از قهرمانان ٣ کشور عربی یعنی الهلال، الدحیل قطر یا الجزیره امارات هم گروه می شود که در این بین شاید نماینده امارات گزینه بهتری باشد.