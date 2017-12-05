به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، قیمت انواع کاغذ به‌ویژه برای مصارف روزنامه و مجله در هفته‌های اخیر رشدی خیره‌کننده داشته و بسیاری از مدیران روزنامه‌ها و مجلات و همچنین ناشران کتاب را با دشواری‌های زیادی مواجه ساخته است.

در همین رابطه معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت از برگزاری جلسه تنظیم بازار کاغذ به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

حسن یونس سینکی در مورد تصمیمات اتخاذ شده در جلسه دیروز گفت: برای تنظیم بازار کاغذ ۵ تصمیم گرفته شد که به آرامش بازار خواهد انجامید. بر این اساس اعلام می کنم که اجازه افزایش تعرفه واردات کاغذ داده نمی‌شود. وی با اشاره به اینکه ارز مبادلاتی به میزان مورد نیاز برای واردات کاغذ تخصیص داده خواهد شد،افزود: به عنوان سومین تصمیم این نشست، تولیدکنندگان داخل و تجار مکلف شدند که به منظور حفظ موجودی کف بازار و تامین نیاز مصرف‌کنندگان کاغذ، شرایط را برای عرضه مناسب تا پایان سال فراهم سازند.

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت ادامه داد: مقرر شد سند طرح ‌جامع تنظیم بازار کاغذ تدوین شود تا با اجرای آن در ۴‌سال آینده بازار با حداقل نوسانات به فعالیت خود ادامه دهد چراکه حمایت از مصرف‌کنندگان کاغذ شامل ناشران، مطبوعات، کتب درسی و سایر فعالان فرهنگی برای دولت اهمیت بالایی دارد و نباید در این بخش با چالش مواجه شوند.

سینکی پنجمین تصمیم در جلسه تنظیم بازار را اینگونه اعلام کرد: در طرح جامع تنظیم بازار کاغذ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در زمینه به‌روزرسانی تجهیزات و رسیدن به سطح رقابت با جهان، برنامه‌ریزی خواهد شد و این موضوع از طریق دولت برای اختصاص منابع پیگیری می‌شود.