دوقلوهای شاکی از فیس بوک با خرید بیت کوین میلیاردر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این دو برادر با طرح شکایات متعدد در دادگاه های آمریکا مدعی بودند ایده راه اندازی شبکه اجتماعی فیس بوک متعلق به آنها بوده و زاکربرگ مدیرعامل فعلی فیس بوک این ایده را از آنها دزدیده و با عملیاتی کردن آن به ثروت بی سابقه ای دست یافته است.

شکایت های فراوان این دو نفر از زاکربرگ در نهایت به نتیجه رسید و کامرون و تیلور وینکلوفس توانستند ۶۵ میلیون دلار از فیس بوک غرامت بگیرند. اما این مقدار پول به تنهایی برای میلیاردر شدن آنان کافی نبود.

این برادران دوقلو ۱۱ میلیون دلار از مبلغ یادشده را در سال ۲۰۱۳ صرف خرید بیت کوین کردند که یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های تاریخ برای خرید این پول مجازی بود.

با رشد مداوم ارزش بیت کوین در برابر دلار ارزش این سرمایه گذاری روز به روز افزایش یافت و حالا بیت کوین های خریداری شده توسط این دو نفر بیش از یک میلیارد دلار ارزش دارد.

ارزش این پول مجازی از زمان سرمایه گذاری برادران دوقلوی وینکلوفس تا به حال ده هزار درصد رشد کرده و ارزش هر سکه بیت کوین در دنیای مجازی به حدود ۱۲۰ دلار رسیده است.

این دو نفر هنوز قصد ندارند حتی یکی از بیت کوین های خود را به فروش برسانند و به دنبال سرمایه گذاری این رقم کلان در حوزه های مختلفی هستند. البته برخی کارشناسان هشدار می دهند بخشی از افزایش ارزش بیت کوین حبابی و غیرواقعی است و افراد باید در مورد سرمایه گذاری برای خرید بیت کوین نهایت دقت را به خرج دهند.