مدیر کل جدید حراست بانک رفاه معارفه شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، در این مراسم که ۱۲ آذرماه سالجاری و در جمع دیگر مدیران عالی بانک رفاه صورت پذیرفت، از خدمات ارزشمند حسین درخشنده مدیرکل حراست قبلی بانک رفاه قدردانی و کورش یزدان به عنوان مدیرکل دفتر مرکزی حراست این بانک معرفی شد.

مدیرعامل بانک رفاه در آئین تودیع و معارفه طی سخنانی ضمن معرفی کورش یزدان به عنوان مدیرکل حراست، اظهار کرد: آقای یزدان به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دارای سوابق بسیار درخشان و ارزشمندی در حوزه های تخصصی، مدیریتی و نظارتی هستند.

دکتر سهمانی در ادامه افزود: بسیار خرسند هستیم که بانک رفاه از حضور ارزشمند ایشان که فردی شناخته شده و دارای دانش و آگاهی مفید در حوزه های اقتصادی و نظارتی هستند، بهره مند می شود. ضمن خوشامدگویی به ایشان، امیدواریم حضور ایشان در بانک رفاه منشأ اثرات خیر باشد.

گفتنی است کورش یزدان به مدت ۷ سال به عنوان مدیریت حراست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران حضور داشته و در سال های متمادی منجمله سال ۱۳۹۵ نیز به عنوان مدیر حراست برتر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایشان تقدیر شده است، همچنین هفته گذشته از خدمات ایشان از سوی حراست کل استان تهران تقدیر شده است.

مدیرعامل بانک رفاه همچنین ضمن برشمردن خدمات ارزشمند حسین درخشنده مدیرکل حراست قبلی ایشان را فردی ارزشی، جهادی، تلاشگر و متخصص در حوزه تخصصی خود دانست و اظهار داشت: طی مدتی که ایشان در بانک رفاه حضور داشتند منشأ اثرات مثبت و مطلوب بسیاری برای سازمان و همکاران بوده اند.