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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

فضای امنی برای فعالیت دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی فراهم شد

فضای امنی برای فعالیت دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی فراهم شد

اردبیل-رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: در سال های اخیر فضای امنی برای فعالیت دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز صادقی بعد از ظهر سه شنبه در همایش نگاهی به جنبش دانشجویی در دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرد: توانستیم در سال های اخیر بستر مناسبی برای فعالیت دانشجویان و جنبش دانشجویی فراهم کنیم.

وی به برگزاری سالانه برنامه هایی با محوریت جنبش دانشجویی اشاره و تاکید کرد: در سال جاری نیز نشست های روشنگری و همایش با حضور سخنرانان کشوری تدارک دیده شده است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به برگزاری همایش نگاهی به جنبش دانشجویی با حضور علی مطهری اشاره و تصریح کرد: وی نه اصول گرای کلیشه ای و نه اصلاح طلب کلیشه ای است که آشنایی دانشجویان با دیدگاه های وی می تواند در توسعه فکری آنها موثر باشد.

وی رسالت دانشگاه را تربیت عقیدتی دانشجو دانست و افزود: ضروری است فرصت تبادل نظر در دانشگاه ها برای دانشجویان فراهم شود.

کد مطلب 4164062
محمد میرزایی ناطق

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