به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی عصر امروز در مراسم روز دانشجو در واحد تهران غرب دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: کسانی که توصیه می کنند با آمریکا مذاکره کنیم قبلا تجربه آن را داشته ایم که در گذشته رئیس جمهور با آمریکا مذاکره کرد اما آنها زیر قول شان زدند. صحنه همان صحنه است و باید قدرت تشخیص داشته باشیم انگلیس راهنمای آمریکایی ها در خاورمیانه است کسانی که می گویند برویم و با آمریکا مذاکره کنیم باید بدانند تاریخ مثل آیینه روشن است و دشمنی آمریکا مشخص است.

ولایتی با بیان اینکه برخی از جراید امروز نوشته بودند که ۱۶ آذر متعلق به چه کسی است، گفت: ۱۶ آذر متعلق به مردم است.

وی افزود: هدف سه دانشجوی شهید هدفی ملی بوده است و امروز نیز به دنبال همان آرمان ها تبلور ۱۶ آذر حضور در دفاع از حرم است چراکه دفاع از حرم خود دفاع از هویت ملی و دینی است.

ولایتی اظهار داشت: مدافعین حرم علیه سلطه خارجی به خارج از مرزها قیام کرده اند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل خاطرنشان کرد: ۱۶ آذر متعلق به کسانی است که با دشمن مبارزه می کنند.

وی با بیان اینکه برخی می گویند باید با داعش مذاکره کنیم، گفت: خانم کلینتون افتخارش این است که داعش را به وجود آورده و ما می گوییم کسی نمی تواند و جرات ندارد به خارج از مرزها برود و از کشور دفاع کند، بنشیند و به مردمی که اکثریت آن به دنبال دفاع از کشور هستند افتخار کند.

ولایتی اظهار داشت: ما امروز توانستیم داعش را شکست دهیم و این موضوع همچنان ادامه دارد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل همچنین خاطرنشان کرد: اگر ما هنگام دفاع از کشور و حاکمیت ملی ساکت بنشینیم دشمنان ما مانند اختاپوسی بر کشور چنگ می زنند.

وی اضافه کرد: امروز برخی ها به نحوی سخن می گویند که انگار سخنگوی امریکا هستند.

ولایتی گفت: ۱۶ آذر متعلق به ملت است که با انگیزه مبارزه کردند و نفت را از چنگ دشمنان خارج کردند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با اشاره به هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: ما توانستیم با مبارزه مرزهای کشور را حفظ کنیم و اکنون که دشمن آمده طومارهایی را صادر می کند و هدف آن ایران است برخی تلاشی نمی کنند و برای آنها که بدنبال تضعیف کشور هستند مطالب می برند که این یک نوع خیانت است.

وی خاطرنشان کرد: همه مایل هستند که این کشور محفوظ بماند.

ولایتی ادامه داد: دانشجویان به عنوان قشر آگاه در جامعه وظیفه تنویر افکار عمومی را برعهده دارند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل تاکید کرد: برخی فرصت طلب هستند و می خواهند علاوه بر امکانات هیچ کاری در جهت حمایت از مردم نداشته باشند.

وی عنوان کرد: این موضوع عیبی ندارد اما دست به شماتت هم نزنند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل بیان داشت: همه تشکل های دانشجویی با هم خواهر و بردار هستند هر کس با هر سلیقه سیاسی می تواند در چارچوب نظام نظرات خود را بیان کرد.

ولایتی افزود: دانشگاه آزاد متعلق به ملت است برخی اشکالات نیز در این دانشگاه وجود دارد که باید برطرف شود و ما همه با یکدیگر دوست هستیم.

وی با بیان اینکه نتانیاهو یک کنه دوره گرد است، گفت: دیپلمات های اروپایی و متفکران امریکایی نیز به ما می گویند که از دست این آدم فرار می کنند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل عنوان کرد: صهیونیست ها می گویند چرا کشتی گیر ایران با کشتی گیر رژیم صهیونیستی مبارزه نکرده است چراکه کشتی گیر نمی خواست بگذارد موقعیت آنها در سرزمین های اشغالی به رسمیت شناخته شود.

ولایتی اضافه کرد: این کشتی گیر در دانشگاه آزاد مشکلاتی دارد که تاکید کردیم آنها حل شود و افتخار افرادی مانند علیرضا کریمی که با کشتی گیر رژیم صهیونیستی مبارزه نکرد برای این دانشگاه است.

وی گفت: برخی گفته اند ولایتی پایه گذار این موضوع بوده است که ورزشکاران کشور با ورزشکاران رژیم صهیونیستی مبارزه نکنند من افتخار می کنم که پایه گذار این موضوع بوده ام.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل خاطرنشان کرد: برخی می گویند که ایران در منطقه کاری نداشته باشد چرا باید کشورهای اروپایی و امریکایی در منطقه حضور داشته باشند اما ما اجازه نداشته باشیم که در منطقه فعالیت کنیم.

ولایتی گفت: جمهوری اسلامی به کمک نمایندگان واقعی مردم به عراق رفت و نگذاشت که آمریکا در آنجا حکومت تشکیل دهد.