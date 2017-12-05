غایبان سی هشتمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، در حالی تمیم بن حمد امیر قطر برای شرکت در نشست شورای همکاری خلیج فارس وارد کویت شده و ابراز امیدواری کرده است که این نشست نتایج مثبتی در زمینه ثبات امنیت منطقه خلیج فارس داشته باشد که سران کشورهای دیگر در این نشست شرکت نمی کنند.

بر اساس این گزارش؛ سی و هشتمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در شرایطی برگزار می شود که کشورهای عربستان، امارات و بحرین و مصر به تحریم قطر از ۶ ماه قبل روی آورده اند؛ موضوعی که قطر بارها آنرا رد کرده است.

عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان ریاست هیئت کشورش را در نشست برعهده دارد و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد در این نشست شرکت نمی کنند.

همچنین شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح از فهد بن محمود بن محمد آل سعید به عنوان رئیس هیات شرکت کننده سلطان نشین عمان استقبال کرد و سلطان قابوس در این نشست شرکت نمی کند. البته این از عمان طبیعی است زیرا سلطان قابوس بن سعید از سال ۲۰۱۱ در نشست شورای همکاری خلیج فارس غایب بوده است. فهد بن آل سعید به هنگام ورود اعلام کرد: عمان از کویت و رهبران حکیم آن به خاطر تلاش هایش برای نزدیک کردن دیدگاهها و هماهنگی مواضع میان کشورهای منطقه تمجید می کند. این تلاش ها مورد حمایت کامل سلطان نشین عمان و تقویت کننده امنیت و ثبات منطقه است.

شیخ صباح همچنین از محمد بن مبارک آل خلیفه به عنوان رئیس هیات شرکت کننده بحرین در این نشست استقبال کرد و حمد بن خلیفه پادشاه بحرین در این نشست مشارکت ندارد. از جانب امارات نیز انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات شرکت می کند و شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات در این نشست غایب است.

نشست وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس روز گذشته با حضور محمد عبدالرحمن وزیر خارجه قطر که کویت را پس از این نشست ترک کرد، برگزار شد.